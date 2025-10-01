В Барнауле задержали 36-летнего закладчика с крупной партией "синтетики"

Мужчина ранее уже имел судимость за аналогичное преступление

01 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина занимался сбытом "синтетики" как через закладки, так и напрямую из рук в руки. Его взяли с поличным в момент передачи партии запрещенного вещества клиенту.

При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли 50 свертков с наркотиком, спрятанных в футляре на полке шкафа. Также были изъяты весы, упаковочный материал и банковские карты. Экспертиза подтвердила, что внутри находился синтетический наркотик общей массой более 16 граммов.

Следствие установило, что накануне задержанный получил оптовую партию "синтетики" на пустыре и должен был по указанию куратора разложить ее в тайники-закладки по городу.

Как уточнили в полиции, мужчина ранее уже имел судимость за аналогичное преступление. Теперь в отношении него возбуждены три уголовных дела по части 1 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.