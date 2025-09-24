Полкилограмма "синтетики" изъяли у наркосбытчика-рецидивиста в Барнауле

Правоохранители поймали 31-летнего ранее судимого жителя Бийского района

24 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Изъятые наркотики / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле задержан 31-летний житель Бийского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Его подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, мужчина планировал распространение синтетических наркотических средств через тайники-закладки, сотрудничая с одним из теневых интернет-магазинов. Его задержали на лестничной площадке рядом с арендованной квартирой.

«В ходе обыска в жилище обнаружен тайник с пакетами наркотиков общей массой около 500 граммов, а также весы и упаковочные материалы», – отметили в ведомстве.

Следственным управлением УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.