В Барнауле задержали 41-летнего иностранца, который пытался поджечь храм
Мужчину заключили под стражу
23 октября 2025, 15:10, ИА Амител
В Барнауле иностранец попытался поджечь храм. 41-летнего пособника террористов задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре УФСБ по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, мужчина хотел совершить теракт с помощью самодельного зажигательного устройства, чтобы "дестабилизировать деятельность органов власти".
Однако довести преступление до конца ему не удалось. Злоумышленника задержали при попытке поджога.
«УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в службе безопасности.
Напомним, в апреле 2025 года в краевой столице задержали 21-летнего иностранца, который пытался поджечь Покровский кафедральный собор. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.
15:35:22 23-10-2025
Не пойму, как поджёг храма связан с "дестабилизировать деятельность органов власти".
Это максимум тянет на оскорбление чувств верующих и нарушение правил пожарной безопасности.
15:54:05 23-10-2025
Гнать борадачей и обматашек к себе на родину.
16:11:10 23-10-2025
50 иностранцев нужно выслать) чтоб следили за "фанатиками"
16:17:53 23-10-2025
При задержании лицо его сильно покраснело.
19:42:49 23-10-2025
Швед?