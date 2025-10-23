В Барнауле задержали 41-летнего иностранца, который пытался поджечь храм

Мужчину заключили под стражу

23 октября 2025, 15:10, ИА Амител

В Барнауле иностранец попытался поджечь храм. 41-летнего пособника террористов задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в пресс-центре УФСБ по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина хотел совершить теракт с помощью самодельного зажигательного устройства, чтобы "дестабилизировать деятельность органов власти".

Однако довести преступление до конца ему не удалось. Злоумышленника задержали при попытке поджога.

«УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в службе безопасности.

Напомним, в апреле 2025 года в краевой столице задержали 21-летнего иностранца, который пытался поджечь Покровский кафедральный собор. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.