В Барнауле задерживают два авиарейса из-за ограничений в Шереметьево

Ранее московский аэропорт не выпускал и не принимал самолеты

21 июля 2025, 12:07, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиарейсы на вылет и прилет из Шереметьево в Барнаул задерживают до вечера 21 июля. Соответствующие данные разместили на онлайн-табло барнаульского аэропорта.

Так, самолет авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь из Барнаула в Москву в 09:55. Сейчас же расчетное время отправления на табло – 18:05.

Помимо этого, на восемь часов задерживают борт, прилетающий из Шереметьево в столицу Алтайского края. Согласно расписанию, он должен был приземлиться в Барнауле в 08:45. Теперь, предварительно, он прибудет к месту назначения в 16:45.

Это связано с ограничениями, которые в ночь на 21 июля вводили в столичном аэропорту. Как проинформировал представитель Росавиации, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты около трех часов.

Напомним, 20 июля рейс Москва – Барнаул отменили из-за ограничений на вылеты и прилеты.