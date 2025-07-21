В Барнауле задерживают два авиарейса из-за ограничений в Шереметьево
Ранее московский аэропорт не выпускал и не принимал самолеты
21 июля 2025, 12:07, ИА Амител
Авиарейсы на вылет и прилет из Шереметьево в Барнаул задерживают до вечера 21 июля. Соответствующие данные разместили на онлайн-табло барнаульского аэропорта.
Так, самолет авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь из Барнаула в Москву в 09:55. Сейчас же расчетное время отправления на табло – 18:05.
Помимо этого, на восемь часов задерживают борт, прилетающий из Шереметьево в столицу Алтайского края. Согласно расписанию, он должен был приземлиться в Барнауле в 08:45. Теперь, предварительно, он прибудет к месту назначения в 16:45.
Это связано с ограничениями, которые в ночь на 21 июля вводили в столичном аэропорту. Как проинформировал представитель Росавиации, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты около трех часов.
Напомним, 20 июля рейс Москва – Барнаул отменили из-за ограничений на вылеты и прилеты.
