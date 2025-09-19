НОВОСТИОбщество

В Барнауле завершен очередной этап ремонта Павловского тракта

Работы по устройству верхнего слоя покрытия планируют закончить к середине октября

19 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Отремонтированный участок Павловского тракта / Фото: мэрия Барнаула
Отремонтированный участок Павловского тракта / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле завершен очередной этап ремонта Павловского тракта на участке от проезда Северного Власихинского до улицы Солнечная Поляна. Сегодня дорожная бригада открыла движение для транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ремонтные работы на участке завершены, движение транспорта ограничиваться не будет. Вместе с тем для увеличения пропускной способности временно запрещен левый поворот с Павловского тракта на улицу Солнечная Поляна в направлении улицы Энтузиастов. Совершить разворот можно будет у дома № 303 по Павловскому тракту. На данный момент левый поворот разрешен», – отметили в мэрии.

Как уточняют власти, работы на объекте полностью не остановлены. До середины октября подрядчик займется укладкой верхнего слоя покрытия и благоустройством прилегающей территории. Общая протяженность ремонтируемого участка превышает 5 километров.

Ремонт дороги в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

Комплексное развитие. Как в Алтайском крае строят дороги к сельхозпредприятиям

С 2011 года в регионе ввели в эксплуатацию 320 км автомобильных дорог
Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:13:54 19-09-2025

А разметку то будут делать там где якобы уже все завершено ? Или как обычно под снег, чтобы не видно было что это акварель, которая сразу смоется дождями ?

  2 Нравится
Ответить
