Работы по устройству верхнего слоя покрытия планируют закончить к середине октября

19 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Отремонтированный участок Павловского тракта / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле завершен очередной этап ремонта Павловского тракта на участке от проезда Северного Власихинского до улицы Солнечная Поляна. Сегодня дорожная бригада открыла движение для транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ремонтные работы на участке завершены, движение транспорта ограничиваться не будет. Вместе с тем для увеличения пропускной способности временно запрещен левый поворот с Павловского тракта на улицу Солнечная Поляна в направлении улицы Энтузиастов. Совершить разворот можно будет у дома № 303 по Павловскому тракту. На данный момент левый поворот разрешен», – отметили в мэрии.

Как уточняют власти, работы на объекте полностью не остановлены. До середины октября подрядчик займется укладкой верхнего слоя покрытия и благоустройством прилегающей территории. Общая протяженность ремонтируемого участка превышает 5 километров.