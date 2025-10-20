В Барнауле завершился медиаакселератор "Заметный бизнес"

Образовательная программа Центра "Мой бизнес" Алтайского края помогла предпринимателям прокачать личный бренд, увеличить аудиторию и выручку через социальные сети

20 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Медиа-акселератор "Заметный бизнес" / Фото: Илья Бекарюков

В Центре "Мой бизнес" Алтайского края завершился двухмесячный медиаакселератор "Заметный бизнес". За это время предприниматели региона научились создавать контент, продвигать свои компании и говорить о бизнесе открыто и уверенно.

Акселератор объединил бизнесменов, стремящихся развивать личные бренды и выстраивать коммуникацию с клиентами через соцсети. Программа длилась два месяца и включала 56 академических часов обучения, десятки практических заданий и обратную связь от экспертов по маркетингу и визуальному контенту.

В программу поступило 254 заявки, до финала дошли 42 участника. За время проведения акселератора они выполнили 98 домашних заданий, опубликовали более 300 постов и видео, а их аккаунты суммарно собрали 10 000 лайков, репостов и комментариев. В среднем у каждого участника появилось по 4000 новых подписчиков, а главное – заметный рост продаж и уверенность в себе.

Заключительное занятие программы было направлено на то, чтобы помочь участникам не только закрепить, но и масштабировать достигнутые результаты. Предприниматели познакомились с авторскими методиками развития личного бренда, включающими все ключевые этапы – от визуальной и смысловой "упаковки" до создания собственного "медиазавода" по регулярному производству контента. В практической части они проанализировали форматы видеоконтента с долгосрочным эффектом и подготовили таблицу идей и приемов для каждого из них.

По словам организаторов, ключевая цель акселератора – не просто научить создавать контент, а помочь предпринимателям сделать бизнес видимым и понятным для своей аудитории.

«Огромная благодарность центру "Мой бизнес": все спикеры подобраны идеально, большой объем полезной информации получили от каждого. В ходе обучения поменялись взгляды и отношение к медийности в целом, к съемкам. Если раньше съемки и выход в медиа давались тяжело и требовали много подготовки, то сейчас все происходит с легкостью и удовольствием», – рассказала кондитер Ольга Гаврилова.

Максимально полезным курс был и для основателя стоматологических клиник бутикового формата Dent Studio* Софьи Чепурновой.

«Я получила все, что могла, несмотря на занятость. Обучение стало для меня "взлетной площадкой" для дальнейшего масштабирования бизнеса. Главное, что сильно изменилось мое внутреннее отношение к ведению бизнеса и командной работе», – подчеркнула она.

В числе главных открытий выпускников – понимание того, что искренность важнее идеальности, регулярность – ключ к результату, а алгоритмы соцсетей "любят дисциплину".

Акселератор "Заметный бизнес", организованный региональным центром "Мой бизнес", доказал, что работа с медиа способна напрямую влиять на развитие и прибыль малого бизнеса региона.

* Dent Studio ("Дент Студио")