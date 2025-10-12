В Барнауле женщина-таксист уехала с вещами инвалида, предварительно повалив его на землю

Заявление в полицию уже подано

12 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Barnaul 22

В Барнауле женщина – водитель такси уехала, оставив в машине вещи и документы пассажира – инвалида II группы. Об этом сообщила местная жительница Татьяна, дочь пострадавшего, Telegram-каналу Barnaul 22.

Инцидент произошел 12 октября. По словам женщины, ее отец вызвал такси, однако водитель остановилась не на парковке, а на проезжей части, несмотря на наличие свободных мест. Мужчина попросил переставить автомобиль, так как может садиться только с одной стороны из-за болезни ноги.

В ответ водитель предложила вызвать другую машину. Пожилому мужчине уже было трудно стоять, и он начал садиться, но водитель тронулась, не дождавшись, пока он полностью разместится в салоне. Мужчина закричал, после чего автомобиль остановился.

Во время конфликта пассажир упал, разбил телефон, а водитель уехала, оставив в машине его паспорт и личные вещи. По словам Татьяны, заявление в полицию уже подано. Семья просит откликнуться возможных свидетелей происшествия.