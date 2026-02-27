В Барнауле женщина за 350 тысяч рублей "планово заменила" ключи к домофону
Мошенник попросил установить специальное приложение для защищенного общения
27 февраля 2026, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнюю жительницу Барнаула, разыграв стандартную ситуацию с "безопасным" счетом, сообщает региональное МВД.
«Позвонили якобы из управляющей компании и заявили о плановой замене ключей от домофона. Попросили назвать код, необходимый для этой процедуры. Ничего не подозревая, женщина выполнила просьбу», — рассказали в ведомстве.
Вскоре позвонила сотрудница Росфинмониторинга и сказала женщине, что она сообщила код мошенникам. После этого перевела разговор на мужчину, который представился полицейским и убедил, что деньги находятся под угрозой.
"Правоохранитель" попросил женщину установить специальное приложение для защищенного общения. Следуя инструкциям, она сняла наличные и через банкомат перевела 350 тысяч рублей на "безопасный счет". Лишь после этого поняла, что ее обманули.
Ранее в Москве мошенники под видом замены домофона похитили у жительницы Москвы 42,5 млн рублей. На протяжении двух недель они полностью контролировали действия женщины.
11:00:13 27-02-2026
а у нее есть еще лишние деньги?
11:28:43 27-02-2026
Гость (11:00:13 27-02-2026) а у нее есть еще лишние деньги? ... За мной будете
11:03:31 27-02-2026
Мне через Макс звонили "касаемо замены домофона" с украинским акцентом 2 дня назад, ни номера, ни контакта, только логотип макса. В списке звонков записи об этом звонке не сохранилось. Тревожно и грустно.
11:17:37 27-02-2026
Гость (11:03:31 27-02-2026) Мне через Макс звонили "касаемо замены домофона" с украински... А мне ни разу не звонили. Ни в Махе с октября 25 года, ни в телеге с осени 15 года, ни в вацапе уже даже не помню с какого года. Что я делаю не так? М.б. потому, что свой номер телефона по интернет-мусоркам и порносайтам не раскидываю?
11:56:47 27-02-2026
Гость (11:17:37 27-02-2026) А мне ни разу не звонили. Ни в Махе с октября 25 года, ни в ... Ух ты, аж с октября 2025 года! Динозавр буквально, первый пользователь макса. Мое почтение (у меня сохраненные диалоги с июля, а сколько до этого удалил, уже и не вспомню).
Ты озвучиваешь "ошибку выжившего". Типа если с тобой не случилось, то и с другими не должно.
К тому же, мой номер, например, по работе знают тысячи человек, он неизменный с 2004 года, один из первых номеров билайна. Его не надо никуда распихивать, он на всех заборах записан. У меня одних только записанных разговоров с мошенниками под 50 штук за все годы накопилось, и доставки, и инвестиции, и безопасные счета, и полиция, и поликлиники, и мой генеральный директор (хотя я сам директор), и обновление договора на телефоный номер, и обновление снился, все было.
11:39:14 27-02-2026
Мне очень обидно, что никто не звонил никогда в различные мессенджере.. думаю макс скачать. а то буду одна без обзвона(
12:21:04 27-02-2026
Гость (11:39:14 27-02-2026) Мне очень обидно, что никто не звонил никогда в различные ме... У меня через макс был пока только 1 звонок мошенников. Через вацап штук 5. Через телеграм штуки 3. Обычным телефонным звонком - около сотни за лет 15. Так что ждите обычный звонок, а не через Макс. Пока Макс это экзотика.
13:47:47 27-02-2026
Мне звонили через МАХ.
13:48:16 27-02-2026
Тетка кроме тиктока ничего не смотрит - не читает?