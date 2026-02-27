В Барнауле женщина за 350 тысяч рублей "планово заменила" ключи к домофону

Мошенник попросил установить специальное приложение для защищенного общения

27 февраля 2026, 10:45, ИА Амител

В Алтайском крае мошенники обманули 54-летнюю жительницу Барнаула, разыграв стандартную ситуацию с "безопасным" счетом, сообщает региональное МВД.

«Позвонили якобы из управляющей компании и заявили о плановой замене ключей от домофона. Попросили назвать код, необходимый для этой процедуры. Ничего не подозревая, женщина выполнила просьбу», — рассказали в ведомстве.

Вскоре позвонила сотрудница Росфинмониторинга и сказала женщине, что она сообщила код мошенникам. После этого перевела разговор на мужчину, который представился полицейским и убедил, что деньги находятся под угрозой.

"Правоохранитель" попросил женщину установить специальное приложение для защищенного общения. Следуя инструкциям, она сняла наличные и через банкомат перевела 350 тысяч рублей на "безопасный счет". Лишь после этого поняла, что ее обманули.

Ранее в Москве мошенники под видом замены домофона похитили у жительницы Москвы 42,5 млн рублей. На протяжении двух недель они полностью контролировали действия женщины.