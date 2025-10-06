В Барнауле жильцы дома на улице Георгия Исакова больше недели сидят без отопления
Некоторые жители для обогрева вынуждены использовать газовые плиты
06 октября 2025, 08:00, ИА Амител
В Барнауле жильцы дома № 248 по улице Георгия Исакова уже больше недели остаются без отопления, несмотря на официальные обращения во все инстанции. Как сообщают горожане, их заявления в УК "ДЕЗ-2", администрацию Ленинского района и городские "Теплосети" не приносят результата.
«Все бездействуют, причины и сроки устранения не оглашают. На вопрос, как греться, нам советуют включить обогреватель», – рассказывают жильцы.
Ситуация осложняется тем, что в доме проживают семьи с детьми, пожилые люди и домашние животные. Некоторые жители, пытаясь согреться, вынуждены использовать для этой цели газовые плиты, что создает реальную угрозу безопасности.
«Кто будет виноват, если произойдет непоправимое?» – задают вопрос люди.
За кого голосовали, то и в итоге. Если в прокуратуру ходили и без толку, то только в суд осталось и за свои деньги.
Пока суд и т.д. там и весна придет, так работает бесплатно вся не нужная нам система.
Большинство граждан стали заложниками этой де..ой системы.
12:38:20 06-10-2025
Юрина, 253 так же, без отопления. Везде пишем, звоним - тихо, как в танке
19:56:42 06-10-2025
Гость (12:38:20 06-10-2025) Юрина, 253 так же, без отопления. Везде пишем, звоним - тихо... А какая у Вас управляйка?
01:59:05 07-10-2025
кто там на верхних этажах? тоже психанутые тетки как на Исакова 105?