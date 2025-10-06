В Барнауле жильцы дома на улице Георгия Исакова больше недели сидят без отопления

Некоторые жители для обогрева вынуждены использовать газовые плиты

06 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле жильцы дома № 248 по улице Георгия Исакова уже больше недели остаются без отопления, несмотря на официальные обращения во все инстанции. Как сообщают горожане, их заявления в УК "ДЕЗ-2", администрацию Ленинского района и городские "Теплосети" не приносят результата.

«Все бездействуют, причины и сроки устранения не оглашают. На вопрос, как греться, нам советуют включить обогреватель», – рассказывают жильцы.

Ситуация осложняется тем, что в доме проживают семьи с детьми, пожилые люди и домашние животные. Некоторые жители, пытаясь согреться, вынуждены использовать для этой цели газовые плиты, что создает реальную угрозу безопасности.