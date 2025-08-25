В барнаульском аэропорту задерживают несколько рейсов на вылет и прилет

Некоторые пассажиры ждут посадки в самолеты с раннего утра

25 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Несколько авиарейсов на вылет и прилет задерживают в барнаульском аэропорту. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, из краевой столицы пока не может вылететь рейс в Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании Nordwind, по предварительным данным, отправится в 14:45 вместо запланированных 06:45. Борт этой же авиакомпании должен был вылететь в Казань в 09:05, но отправится в 11:40. Кроме того, до 14:00 вылета придется подождать пассажирам самолета Барнаул – Екатеринбург.

Кроме того, несколько самолетов не могут прилететь в краевую столицу. Борт компании Nordwind приземлится в Барнауле в 13:42, а не в 05:30. Самолет Red Wings из Улан-Удэ прибудет в 12:50 вместо 10:55.

С аналогичной ситуацией пассажиры столкнулись и 24 августа: тогда в Барнауле отменили рейсы в Москву и Екатеринбург. Вылета ожидали около 300 человек, в их числе было 26 детей.