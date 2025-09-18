В частном секторе Барнаула 19 сентября отключат холодную воду
Меры связаны с плановыми работами по врезке нового участка водопровода
18 сентября 2025, 19:00, ИА Амител
19 сентября с 10:00 до 18:00 в частном секторе Барнаула (район Горы) будет отключено холодное водоснабжение. Ограничение связано с плановыми работами по врезке нового участка водопровода на улице Аванесова, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Под отключение попадут жилые дома по адресам:
-
ул. Аванесова, 50–78;
-
пер. Присягина, 36, 40, 42.
Специалисты "Росводоканала" планируют завершить работы к 18:00, после чего водоснабжение будет восстановлено. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись водой.
Уточнить информацию можно по телефонам контакт-центра: +7 (3852) 500-101, 202-200.
