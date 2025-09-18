В частном секторе Барнаула 19 сентября отключат холодную воду

Меры связаны с плановыми работами по врезке нового участка водопровода

18 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

19 сентября с 10:00 до 18:00 в частном секторе Барнаула (район Горы) будет отключено холодное водоснабжение. Ограничение связано с плановыми работами по врезке нового участка водопровода на улице Аванесова, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Под отключение попадут жилые дома по адресам:

ул. Аванесова, 50–78;

пер. Присягина, 36, 40, 42.

Специалисты "Росводоканала" планируют завершить работы к 18:00, после чего водоснабжение будет восстановлено. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись водой.

Уточнить информацию можно по телефонам контакт-центра: +7 (3852) 500-101, 202-200.