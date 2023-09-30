В барнаульском парке "Юбилейный" высадили 30 елей
Также территорию окультурили черемухой, рябиной и другими растениями
30 сентября 2023, 15:11, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В парке "Юбилейный" Барнаула высадили ели, сообщили в мэрии.
Всего в 2023 году здесь планировали высадить больше 250 деревьев. В начале текущей недели подрядчик приступил к их посадке.
"Завершающим этапом работ стала высадка 30 елей", – рассказали в пресс-службе.
До этого также высадили рябины, черемуху, вязы, липы и березы. А в прошлом году в "Юбилейном" высадили порядка 500 насаждений.
15:38:40 30-09-2023
А старые деревья и заросли будут чистить?