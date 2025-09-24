В барнаульском поселке Лебяжье отключат холодную воду 25 сентября на нескольких улицах

Работы будут завершены только к 17:00

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

25 сентября в поселке Лебяжье Барнаула временно отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в компании "Росводоканал".

По данным организации, работы связаны с врезкой водовода по адресу Центральная, 18. Специалисты приступят к ним в 08:00 утра и завершат к 17:00.

На время проведения работ вода будет отсутствовать по адресам:

улица Центральная, 2а–18, 1–11;

улица Молодежная, 2б;

улица Центральная, 2, 10а, 10б.

Дополнительную информацию жители могут уточнить по телефонам 500-101 и 202-200.