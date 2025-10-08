В Белокурихе прошел слет внутренних тренеров по бережливому производству

52 специалиста от 30 предприятий Алтайского края обменялись опытом и узнали о новых инструментах повышения эффективности

08 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Пятый слет внутренних тренеров / Фото: КАУ АЦКР

В конце сентября в Белокурихе состоялся пятый слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству среди предприятий – участников федерального проекта "Производительность труда". Он входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и помогает компаниям повышать эффективность работы за счет оптимизации процессов, грамотного использования ресурсов и развития управленческих навыков.

Новые участники и расширение направлений

В этом году слет собрал 52 сотрудника с 30 предприятий Алтайского края, представляющих базовые несырьевые отрасли экономики. К традиционным участникам впервые присоединились представители санаторно-курортной сферы – с 2025 года они внедряют инструменты бережливого производства в рабочие процессы, чтобы повышать качество услуг и эффективность внутренних систем.

Участникам рассказали о развитии проекта и его результатах.

"Федеральный проект реализуется в Алтайском крае с 2019 года и показывает очень хорошие результаты. Среди региональных участников – предприятия различных отраслей, с 2025 года к ним присоединились организации санаторно-курортной отрасли", – отметил заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

По его словам, сейчас федпроект охватил 103 предприятия края. А всего повысить производительность смогут 153 компании до конца 2030 года, добавил руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер.

Опыт, обучение и практика

Для тренеров провели серию мастер-классов, направленных на развитие профессиональных компетенций. Спикеры рассказали о цифровизации производственных процессов, менеджменте и TWI*-технологиях – подходах, которые помогают руководителям эффективнее обучать персонал и выстраивать командную работу.

Опытом поделились эксперт АНО "Федеральный центр компетенций" Константин Соловых, а также специалисты по повышению производительности труда Сергей Смирнов, Михаил Моисеенко и Светлана Гузалева.

Участники также сразились в интеллектуальной игре "Управленческие поединки" и тематической викторине, где закрепили полученные знания.

Представители предприятий отметили высокий уровень организации, насыщенную программу и полезные форматы обучения. Бережливые инструменты они планируют внедрять в работе уже в ближайшее время, чтобы повысить эффективность и качество процессов на своих предприятиях.

Участвовать в федпроекте могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн руб., для туриндустрии порог – от 180 млн. Заявки принимают на сайте производительность.рф, а также в Региональном центре компетенций: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

*TWI ("ТиДаблъюАй") – обучение на производстве