В Белокурихе прошел слет внутренних тренеров по бережливому производству
52 специалиста от 30 предприятий Алтайского края обменялись опытом и узнали о новых инструментах повышения эффективности
08 октября 2025, 15:00, ИА Амител
В конце сентября в Белокурихе состоялся пятый слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству среди предприятий – участников федерального проекта "Производительность труда". Он входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и помогает компаниям повышать эффективность работы за счет оптимизации процессов, грамотного использования ресурсов и развития управленческих навыков.
Новые участники и расширение направлений
В этом году слет собрал 52 сотрудника с 30 предприятий Алтайского края, представляющих базовые несырьевые отрасли экономики. К традиционным участникам впервые присоединились представители санаторно-курортной сферы – с 2025 года они внедряют инструменты бережливого производства в рабочие процессы, чтобы повышать качество услуг и эффективность внутренних систем.
Участникам рассказали о развитии проекта и его результатах.
"Федеральный проект реализуется в Алтайском крае с 2019 года и показывает очень хорошие результаты. Среди региональных участников – предприятия различных отраслей, с 2025 года к ним присоединились организации санаторно-курортной отрасли", – отметил заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.
По его словам, сейчас федпроект охватил 103 предприятия края. А всего повысить производительность смогут 153 компании до конца 2030 года, добавил руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер.
Опыт, обучение и практика
Для тренеров провели серию мастер-классов, направленных на развитие профессиональных компетенций. Спикеры рассказали о цифровизации производственных процессов, менеджменте и TWI*-технологиях – подходах, которые помогают руководителям эффективнее обучать персонал и выстраивать командную работу.
Опытом поделились эксперт АНО "Федеральный центр компетенций" Константин Соловых, а также специалисты по повышению производительности труда Сергей Смирнов, Михаил Моисеенко и Светлана Гузалева.
Участники также сразились в интеллектуальной игре "Управленческие поединки" и тематической викторине, где закрепили полученные знания.
Представители предприятий отметили высокий уровень организации, насыщенную программу и полезные форматы обучения. Бережливые инструменты они планируют внедрять в работе уже в ближайшее время, чтобы повысить эффективность и качество процессов на своих предприятиях.
Участвовать в федпроекте могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн руб., для туриндустрии порог – от 180 млн. Заявки принимают на сайте производительность.рф, а также в Региональном центре компетенций: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.
*TWI ("ТиДаблъюАй") – обучение на производстве
15:33:24 08-10-2025
Слёт по бережливости - на самом дорогом курорте?
Оригинально, несите счёт.
15:57:09 08-10-2025
На мой провинциальный взгляд, внимание необходимо уделять в первую очередь на улучшения условий труда, а уж потом (вторично) на системы производственных процессов и в каждом подпроцессе первичную роль отводить безопасности, как для производства, так и для офисных работников.
К примеру: воздействие света, шума, психологические нагрузки, оснащение рабочих кабинетов и многое другое, а уже потом - эффективность и качество.
На это к сожалению у нас внимание никто не обращает - одни только громкие лозунги...
09:34:25 09-10-2025
Гость (15:57:09 08-10-2025) На мой провинциальный взгляд, внимание необходимо уделять в ... В первую очередь внимание нужно уделять прибыли собственника.
Потому что любое предприятие работает для того, чтобы собственник получал хорошую прибыль.
13:16:10 09-10-2025
Кчитесь у сталина, бережливые. За 2 пятилетки поднял экономику СССР.