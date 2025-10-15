В безопасности. Как изменились правила перевозки детей

Перевозку несовершеннолетних ужесточили, чтобы уберечь жизнь и здоровье детей в случае ДТП

С 26 июля в России ужесточили требования к перевозке детей в автомобилях. Отныне запрещены все "заменители" автокресел: различные накладки-треугольники на ремень, тряпичные бескаркасные сиденья, всевозможные стяжки и лямки. Эксперты отмечают: эти устройства не обеспечивают защиту малышам, не могут сохранить их жизнь и здоровье в ДТП, а, напротив, способы усугубить последствия аварии. Поэтому теперь использовать для перевозки разрешено только сертифицированные автокресла или бустеры. Чем они отличаются и что ждет автомобилистов, нарушивших запрет, – в материале amic.ru.

Что изменилось?

Согласно постановлению правительства РФ от 16.07.2025 № 1071, детской удерживающей системой (устройством) считается конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью.

Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы к этой категории уже не относятся. К перевозке детей допускаются только сертифицированные автокресла и бустеры, соответствующие техническому регламенту Таможенного союза.

В этом документе также указано, что удерживающие устройства должны быть целыми и без повреждений. Если автомобиль, в котором находилось детское автокресло, попал в ДТП, нужно осмотреть устройство. У него могут появиться дефекты: трещины в пластике или прогиб сиденья, сломанные направляющие ремня, потеря жесткости корпуса. Устройства с дефектами нужно обязательно заменить.

Другие запреты:

не допускаются модификации устройств для перевозки детей, их следует использовать в "исходном виде", как заявлено производителем;

нельзя убирать части автокресла (например, подлокотники, спинку, боковые упоры);

запрещено дорабатывать устройство самодельными элементами, менять конструкцию;

запрещено самостоятельно собирать автокресло из различных деталей.

Детские удерживающие устройства обязательно должны быть закреплены в автомобиле так, как указано в инструкции: штатными креплениями, ремнями или системой Isofix (международный стандарт крепления детских удерживающих устройств), если она предусмотрена.

Кстати, все автокресла и бустеры должны соответствовать стандартам безопасности Европейской экономической комиссии ООНR44/04 или R129 (i-Size). Соответствующий "паспорт безопасности" должен находиться на корпусе устройства. Оба стандарта подтверждают, что автокресла прошли сертификацию и отвечают требованиям безопасности для перевозки детей.

Почему это важно?

По информации региональной Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года в Алтайском крае зафиксировано 114 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых семь несовершеннолетних погибли. 135 детей получили травмы различной степени тяжести, в 11 случаях они находились в автомобиле без детских удерживающих устройств.

Какие автокресла разрешено использовать

При выборе детского удерживающего устройства важно учитывать не только возраст, но и рост, вес ребенка.

До 7 лет

Малышей с рождения и до 7 лет можно перевозить как на переднем, так и заднем сиденье автомобиля, но только в детском удерживающем устройстве. Приспособления для перевозки должны соответствовать росту и весу ребенка. Для грудничков предусмотрены, например, автолюльки. Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этой возрастной группы недопустимо.

От 7 до 11 лет (включительно)

На переднем сиденье детей этой возрастной категории разрешено перевозить только с использованием удерживающих систем (автокресла, бустеры), соответствующих росту и весу ребенка. На заднем сиденье – с использованием удерживающих устройств либо с применением штатных ремней безопасности, если позволяет рост ребенка: ремень проходит по плечу и бедрам, а не по шее и животу.

Старше 12 лет

Несовершеннолетних от 12 лет (или достигших роста 150 см и веса 36 кг) разрешено перевозить без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности автомобиля.

Какое наказание?

За нарушение правил перевозки детей предусмотрены следующие штрафы:

для водителя (физлиц) – 3 тыс. рублей;

для должностных лиц – 25 тыс. рублей;

для юридических лиц (в том числе служб такси) – 100 000 рублей.

Однако ни один штраф не соизмерим с возможными последствиями, к которым может привести перевозка детей без удерживающего устройства. Стремление сэкономить на автокресле подвергает опасности то, что не имеет цены, – жизнь и здоровье собственного ребенка.

