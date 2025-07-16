Безопасный маршрут. Какие требования предъявляют к междугородним автобусам и их водителям

Перевозить пассажиров могут только лицензированные компании, а управлять автобусом – далеко не все водители

16 июля 2025, 09:05, ИА Амител erid: 2W5zFJvikRn

Междугородний автобус / Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

Междугородние автобусы – один из самых популярных видов транспорта. Это удобный, надежный, стабильный и быстрый способ передвижения между городами и селами. В Алтайском крае, по информации регионального Минтранса, работают 237 межмуниципальных маршрутов, на которых заняты 887 автобусов. А это – миллионы пассажиров в год. Неудивительно, что безопасности перевозок уделяют большое внимание. Какие требования предъявляют к транспорту и водителям и какие запреты существуют для пассажиров – в материале amic.ru.

Требования к компании-перевозчику

Перевозить людей на междугородних рейсах могут только лицензированные организации. Лицензия – это официальный документ, выдаваемый Ространснадзором (находится в ведении Минтранса), который существует в формате реестровой записи. Она позволяет ИП и юрлицу оказывать услуги по перевозке пассажиров. Лицензию необходимо получать не только компаниям, которые перевозят людей на коммерческой основе, но и в своих целях – при осуществлении организованной перевозки сотрудников. Это касается автобусов категории "D" (вместимостью от восьми мест).

Наказание

За перевозку пассажиров без лицензии предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 400 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ), а при повторном нарушении допускается конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до трех месяцев (ч. 2 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Требования к водителю

Управление пассажирскими автобусами разрешено с 21 года. Верхнего ограничения по возрасту для вождения автобуса не существует. Единственным ограничением является состояние здоровья. При этом у водителя должна быть открыта соответствующая категория в водительском удостоверении, которая разрешает управлять тем или иным транспортным средством:

D – автобусы (эта категория позволяет управлять автобусами различных размеров, независимо от их разрешенной максимальной массы);

DE – автобусы с прицепами (автомобили категории "D", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов; сочлененные автобусы);

D1 – небольшие автобусы (имеющие более восьми, но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя);

D1E – небольшие автобусы с прицепами (максимальная масса прицепа не должна превышать 750 кг).

Водители пассажироперевозящего транспорта обязаны проходить два медосмотра – перед выходом на смену и после ее окончания (согласно приказу Минздрава РФ от 30.05.2023 № 266н). Во время осмотра медработник измеряет температуру, давление и пульс водителя, выявляет признаки опьянения и определяет отсутствие психоактивных веществ. Важно, что на маршрутах, которые имеют протяженность более 500 км, обязательно присутствие двух водителей.

При следовании по маршруту водителю запрещено:

отклоняться от фиксированного маршрута;

делать остановки, не предусмотренные графиком;

превышение скорости, установленной режимом движения общественного транспорта;

осуществлять посадку и высадку пассажиров до полной остановки автобуса;

начинать движение при открытых дверях.

Наказание

Отсутствие у водителя предрейсового и послерейсового медосмотра грозит административным штрафом в размере от 3 тыс. рублей (для граждан) до 30 тыс. рублей для юрлиц (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

За нарушение правил перевозок пассажиров и багажа для должностных лиц штраф составит 30 тыс. рублей, а для компаний – 300 тыс. рублей.

Штраф за перевозку пассажиров водителями, не имеющими нужной квалификации, составляет 20 тыс. рублей для физлиц, 100 тыс. рублей – для юридических (ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Требования к перевозке пассажиров на междугородних маршрутах:

перевозка пассажиров стоя категорически запрещена;

места для сидения должны быть оборудованы ремнями безопасности. Эксплуатация междугородних автобусов без них запрещена;

техническая исправность транспортного средства;

присутствие двух водителей, если протяженность маршрута составляет более 500 км;

начало движения транспортного средства допускается только при закрытых дверях;

запрещено превышать установленную скорость движения для общественного транспорта.

В автобусах на междугородних линиях должны быть указаны:

ФИО водителя;

название организации-перевозчика и информация о лицензии;

номера мест;

аварийные выходы и правила пользования ими;

свод правил для пассажиров о пользовании транспортным средством.

Требования к пассажирам

Безопасность поездки зависит не только от водителя и перевозчика, но и от пассажиров. Согласно ФЗ № 259 и постановлению правительства РФ от 01.10.2020 № 1586, в автобусах запрещено перевозить: опасные (легковоспламеняемые, взрывчатые, токсичные и др.) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, вещи (предметы), загрязняющие транспортное средство или одежду пассажиров.

Также пассажирам запрещено:

находиться в салоне автобуса в грязной (пачкающей) одежде;

отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения;

высовываться и выбрасывать что-либо из окон автобуса, портить инвентарь и оборудование салона;

распивать спиртные напитки и находиться в салоне в нетрезвом состоянии;

ставить детей и размещать багаж и ручную кладь на сиденья, возле входа и выхода, в том числе в проходе между сиденьями и у аварийного выхода;

приводить в действие сигналы тормоза, механизмы открывания дверей (кроме необходимости предотвращения несчастных случаев);

ехать и перевозить багаж без билета.

Наказание

За непристегнутый ремень безопасности или отвлечение водителя при движении пассажир может получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

Отвлечение водителя может быть квалифицировано как создание помех в движении (ст. 12.30 КоАП РФ). В случае если отвлечение водителя привело к ДТП, пассажир может быть привлечен к более серьезной ответственности, вплоть до уголовной, в зависимости от степени тяжести последствий.

За нарушение правил перевозки пассажиров водитель автобуса также может быть привлечен к ответственности по ст. 12.23 КоАП РФ, которая предусматривает различные штрафы и административные наказания в зависимости от нарушения.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама