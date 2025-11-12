В Бийске мужчина нашел на скамейке смартфон, продал его и попался полиции

Телефон принадлежал 14-летней девочке, которая забыла его в парке

12 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

В Бийске 40-летний мужчина нашел телефон на скамейке в местном парке. Однако неожиданная находка обернулась для него уголовным делом и подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В городской отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 14-летняя дочь гуляла в одном из городских парков, а домой вернулась без телефона. Женщина оценила ущерб в 10 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого в краже. Им оказался житель села Бийского района. Мужчина пояснил полицейским, что нашел смартфон на лавочке. Он забрал его и решил продать, а деньги потратить по своему усмотрению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнили в ведомстве.

