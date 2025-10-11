В Бийске начали использовать новую технологию по лечению инсульта
Новая методика сможет увеличить шансы спасения жизни десяткам пациентов
11 октября 2025, 18:05, ИА Амител
В Бийске для терапии инсультов стали использовать тромбоэкстракцию. Об этом проинформировал телеграм-канал ЦГБ города Бийска.
В декабре 2024 года на базе Центральной городской больницы был запущен региональный сосудистый центр (РСЦ). Применяя современный ангиографический комплекс, врачи осуществляют диагностику сосудов и проводят хирургические вмешательства, в частности, коронарографию и установку стентов.
РСЦ в настоящее время внедряет передовой метод тромбоэкстракции для извлечения кровяных сгустков из сосудов мозга, что существенно повышает вероятность благоприятного исхода и возвращения к полноценной жизни больных с ишемическим инсультом.
10:28:51 12-10-2025
Т.е. это профилактика, до свершения самого инсульта..