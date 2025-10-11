НОВОСТИОбщество

В Бийске начали использовать новую технологию по лечению инсульта

Новая методика сможет увеличить шансы спасения жизни десяткам пациентов

11 октября 2025, 18:05, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Бийске для терапии инсультов стали использовать тромбоэкстракцию. Об этом проинформировал телеграм-канал ЦГБ города Бийска.

В декабре 2024 года на базе Центральной городской больницы был запущен региональный сосудистый центр (РСЦ). Применяя современный ангиографический комплекс, врачи осуществляют диагностику сосудов и проводят хирургические вмешательства, в частности, коронарографию и установку стентов.

РСЦ в настоящее время внедряет передовой метод тромбоэкстракции для извлечения кровяных сгустков из сосудов мозга, что существенно повышает вероятность благоприятного исхода и возвращения к полноценной жизни больных с ишемическим инсультом.

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Врачей очень не хватает. За год список дефицитных специалистов на Алтае сократился на 50%

На одну активную вакансию сейчас приходится лишь 0,3 резюме, а раньше было чуть больше – 0,4
Комментарии 1

Avatar Picture
dok_СФ

10:28:51 12-10-2025

Т.е. это профилактика, до свершения самого инсульта..

  -5 Нравится
Ответить
