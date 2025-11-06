В Бийске открыли Центр греко-римской борьбы в здании бывшего кинотеатра "Октябрь"
Реконструкция, поддержанная партией "Единая Россия", обошлась в 40 млн рублей
06 ноября 2025, 14:00, ИА Амител
В Бийске завершили реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Октябрь" – теперь здесь работает Центр греко-римской борьбы. Помещение обновили в рамках проекта партии "Единая Россия" "Выбор сильных", общественный совет которого возглавляет сенатор, Герой России и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он лично приехал на открытие и поздравил горожан.
Реконструкцию провели на площади 846 кв. метров, она стоила 40 млн рублей. Работы выполнила компания "Сибстройсервис". В здании сохранили исторический облик: оставили лепнину, внутренние элементы старого кинотеатра, добавили архитектурную подсветку в стиле сталинского ампира и благоустроили территорию вокруг.
Внутри теперь есть зал для борьбы, фитнес-зал, раздевалки, душевые и кабинеты тренеров. Центр станет частью Детской спортивной школы № 1, уже идет набор детей от 6-7 лет. Ожидают, что здесь будут заниматься больше 200 юных спортсменов.
Александр Карелин помогал проекту от начала до конца: участвовал в продвижении и контролировал ход работ. "Карелин-Фонд" предоставил ковры для тренировок. В Бийске спортсмена называют другом местных борцов.
«Желаю, чтобы этот зал никогда не пустовал. Пусть новые поколения борцов продолжают наши традиции и становятся здесь сильными гражданами России», – сказал Александр Карелин.
Создание Центра стало примером настоящего объединения жителей города, отметил первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер парламента Алтайского края Денис Голобородько.
«Инициативу людей дать вторую жизнь кинотеатру активно поддержали администрация Бийска, городская Федерация спортивной борьбы и множество энтузиастов. Дети вместе с родителями помогали подготовить Центр к открытию. Это и есть то самое народное единство, которое позволяет нам двигаться вперед и развиваться», – уточнил депутат.
Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова добавила, что спорт формирует характер и учит уважению к истории, воспитывает настоящих патриотов.
Праздник спорта завершил турнир по греко-римской борьбе "Кубок Единства". На ледовой арене "Прогресс" за медали боролись более 250 юных спортсменов со всей страны.
Напомним, проект "Выбор сильных" работает в Алтайском крае с 2025 года. Его координатор, депутат АКЗС Александр Локтев, пояснил, что направление включает поддержку самбо, дзюдо, а также других видов спортивной борьбы.
14:11:21 06-11-2025
Спортсмены - рекетмены?
14:20:07 06-11-2025
Гость (14:11:21 06-11-2025) Спортсмены - рекетмены?... Ну что ж нам было вены
По твоему вскрывать?
Когда героев спорта
Ему отдавших годы
Как говориться мордой
Об асфальт
14:30:03 06-11-2025
Гость (14:20:07 06-11-2025) Ну что ж нам было веныПо твоему вскрывать?Когда геро... Гост, ты поэт? У нас на кладбище стоит много черных памятников подобным спортсменам почему то без голов, девяностых годов, а ситуация, судя по новостным лентам, приближается к этим годам.
15:39:51 06-11-2025
Гость (14:30:03 06-11-2025) Гост, ты поэт? У нас на кладбище стоит много черных памятник... ты вообще песни не слушаешь?
14:16:01 06-11-2025
Карелин - крут!
14:58:39 06-11-2025
Мусик (14:16:01 06-11-2025) Карелин - крут!... Но он не на первом фото ..
15:07:40 06-11-2025
ДМВ (14:58:39 06-11-2025) Но он не на первом фото ..... с Санычем знаком
14:44:02 06-11-2025
Отлично, молодцы ! Сам занимался в свое время, только классической борьба называлась. У Родькина Игоря Алексеевича, светлая ему память, хороший мужик был, убили его в начале 90-х бандиты
15:42:47 06-11-2025
Гость (14:44:02 06-11-2025) убили его в начале 90-х бандитыА чем он бандитам помешал?
22:11:41 06-11-2025
Гость (15:42:47 06-11-2025) А чем он бандитам помешал? ...
Рынок не поделили
10:07:14 07-11-2025
Гость (15:42:47 06-11-2025) А чем он бандитам помешал? ... Гаражный кооператив в районе Озерной с жильцами дома по очереди охраняли, там где стояли их машины. Был наезд отморозков, попытка угона машин из гаражей, он как раз был сторожем. 9 пуль в него всадили, кулаки у него сбитые были до костей при обнаружении. Бился до последнего, реально очень хороший мужик был и тренер.
10:24:13 07-11-2025
Гость (14:44:02 06-11-2025) Отлично, молодцы ! Сам занимался в свое время, только класси... Мамкины тюфяки минусуют :-)