В Бийске открыли Центр греко-римской борьбы в здании бывшего кинотеатра "Октябрь"

Реконструкция, поддержанная партией "Единая Россия", обошлась в 40 млн рублей

06 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Центр греко-римской борьбы в Бийске / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Бийске завершили реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Октябрь" – теперь здесь работает Центр греко-римской борьбы. Помещение обновили в рамках проекта партии "Единая Россия" "Выбор сильных", общественный совет которого возглавляет сенатор, Герой России и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он лично приехал на открытие и поздравил горожан.

Реконструкцию провели на площади 846 кв. метров, она стоила 40 млн рублей. Работы выполнила компания "Сибстройсервис". В здании сохранили исторический облик: оставили лепнину, внутренние элементы старого кинотеатра, добавили архитектурную подсветку в стиле сталинского ампира и благоустроили территорию вокруг.

Внутри теперь есть зал для борьбы, фитнес-зал, раздевалки, душевые и кабинеты тренеров. Центр станет частью Детской спортивной школы № 1, уже идет набор детей от 6-7 лет. Ожидают, что здесь будут заниматься больше 200 юных спортсменов.

Открытие Центра греко-римской борьбы в Бийске / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Александр Карелин помогал проекту от начала до конца: участвовал в продвижении и контролировал ход работ. "Карелин-Фонд" предоставил ковры для тренировок. В Бийске спортсмена называют другом местных борцов.

«Желаю, чтобы этот зал никогда не пустовал. Пусть новые поколения борцов продолжают наши традиции и становятся здесь сильными гражданами России», – сказал Александр Карелин.

Создание Центра стало примером настоящего объединения жителей города, отметил первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер парламента Алтайского края Денис Голобородько.

«Инициативу людей дать вторую жизнь кинотеатру активно поддержали администрация Бийска, городская Федерация спортивной борьбы и множество энтузиастов. Дети вместе с родителями помогали подготовить Центр к открытию. Это и есть то самое народное единство, которое позволяет нам двигаться вперед и развиваться», – уточнил депутат.

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова добавила, что спорт формирует характер и учит уважению к истории, воспитывает настоящих патриотов.

Праздник спорта завершил турнир по греко-римской борьбе "Кубок Единства". На ледовой арене "Прогресс" за медали боролись более 250 юных спортсменов со всей страны.

Напомним, проект "Выбор сильных" работает в Алтайском крае с 2025 года. Его координатор, депутат АКЗС Александр Локтев, пояснил, что направление включает поддержку самбо, дзюдо, а также других видов спортивной борьбы.