В Бийске построили современный скейт-парк за 28 млн рублей

Он стал первой полноценной площадкой для занятий экстремальными видами спорта в Алтайском крае

20 августа 2025, 13:25, ИА Амител

Скейт-парк в Бийске / Фото: Минстрой Алтайского края

На территории бийского парка имени Вали Максимовой построили первый в Алтайском крае полноценный скейт-парк. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Алтайского края.

Площадь нового спортивного объекта составляет почти 600 квадратных метров, а всей благоустроенной территории – семь тысяч квадратных метров.

Скейт-парк построили из железобетона. На его территории установили боксы, рейлы и площадки разгона. Пространство оснащено современной системой освещения и видеонаблюдения. Там же специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, установили бортовые камни и ограждение.

Общая стоимость строительных работ составила 28 миллионов рублей.

Как уточнили в ведомстве, возведение скейт-парка стало возможным благодаря активному участию горожан: он победил в прошлогоднем онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Строительство проходило в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

«За этот парк проголосовало большинство граждан, и в этом году начались работы по его благоустройству. Мы провели торговые процедуры, нашли подрядную организацию, она приступила к работам уже в середине апреля. Построенный спортивный комплекс – это то место, где могут заниматься как опытные спортсмены, так и начинающие любители экстремальных видов спорта», – пояснили в администрации Бийска.

Всего с 2017 года в Бийске обустроили 19 общественных пространств.