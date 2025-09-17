В Бийске пропала 14-летняя девочка, которая вышла из дома и не вернулась

О ее местонахождении ничего неизвестно

17 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Ирина Яковлева / Источник фото: "СпасАлтай22"

В Бийске ищут 14-летнюю Ирину Яковлеву, которая пропала днем 16 сентября. Девочка вышла из дома на улице Георгия Прибыткова около 13:00 и до сих пор не вернулась.

По данным поискового центра "СпасАлтай22", подросток худощавого телосложения, с короткими обесцвеченными волосами. На момент исчезновения была одета в черную кофту с белыми отворотами, черные брюки с красными лампасами и черные ботинки на высокой подошве. С собой у Ирины был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят срочно позвонить по телефонам: 102, 112, 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.