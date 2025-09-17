НОВОСТИОбщество

В Бийске пропала 14-летняя девочка, которая вышла из дома и не вернулась

О ее местонахождении ничего неизвестно

17 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Ирина Яковлева / Источник фото: "СпасАлтай22"

В Бийске ищут 14-летнюю Ирину Яковлеву, которая пропала днем 16 сентября. Девочка вышла из дома на улице Георгия Прибыткова около 13:00 и до сих пор не вернулась.

По данным поискового центра "СпасАлтай22", подросток худощавого телосложения, с короткими обесцвеченными волосами. На момент исчезновения была одета в черную кофту с белыми отворотами, черные брюки с красными лампасами и черные ботинки на высокой подошве. С собой у Ирины был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят срочно позвонить по телефонам: 102, 112, 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.

Даниил Кузнецов / Фото:

Поругался, вышел на трассе и исчез. Что известно о парне, бесследно пропавшем на Алтае

Молодого человека ищут почти две недели с собаками и беспилотниками, но безрезультатно
НОВОСТИПроисшествия

Бийск дети пропал человек

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:48:18 17-09-2025

Судя по фото еще та оторва.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:21 17-09-2025

Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... не правильно конечно обсуждать но фото прям "самое лучшее" нашли

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:40 17-09-2025

Гость (11:17:21 17-09-2025) не правильно конечно обсуждать но фото прям "самое лучшее" н... фото просят само "свежее" из имеющихся

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:35 17-09-2025

Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... Хоть какая, а искать надо

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:00 17-09-2025

Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... фу! как это мерзко судить о человеке по внешности. а уж тем более - по фото!!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:52 17-09-2025

Пубертат никого не щадит!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:51 17-09-2025

Девочка? ну-ну...

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров