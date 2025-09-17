В Бийске пропала 14-летняя девочка, которая вышла из дома и не вернулась
О ее местонахождении ничего неизвестно
17 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
В Бийске ищут 14-летнюю Ирину Яковлеву, которая пропала днем 16 сентября. Девочка вышла из дома на улице Георгия Прибыткова около 13:00 и до сих пор не вернулась.
По данным поискового центра "СпасАлтай22", подросток худощавого телосложения, с короткими обесцвеченными волосами. На момент исчезновения была одета в черную кофту с белыми отворотами, черные брюки с красными лампасами и черные ботинки на высокой подошве. С собой у Ирины был черный рюкзак.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят срочно позвонить по телефонам: 102, 112, 8-913-994-07-43, 8-996-701-31-35.
10:48:18 17-09-2025
Судя по фото еще та оторва.
11:17:21 17-09-2025
Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... не правильно конечно обсуждать но фото прям "самое лучшее" нашли
12:43:40 17-09-2025
Гость (11:17:21 17-09-2025) не правильно конечно обсуждать но фото прям "самое лучшее" н... фото просят само "свежее" из имеющихся
13:00:35 17-09-2025
Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... Хоть какая, а искать надо
18:17:00 17-09-2025
Гость (10:48:18 17-09-2025) Судя по фото еще та оторва.... фу! как это мерзко судить о человеке по внешности. а уж тем более - по фото!!!!
12:57:52 17-09-2025
Пубертат никого не щадит!
15:51:51 17-09-2025
Девочка? ну-ну...