В Бийске сняли фильм о женском героизме "Когда стихают выстрелы"

Дата премьерного показа пока неизвестна

13 октября 2025, 09:51, ИА Амител

Кадр из фильма "Когда стихают выстрелы" / Фото: сообщество проекта во "ВКонтакте" / vk.com/club230382589

В Бийске сняли кинокартину о героизме российских женщин в военные годы. Автором проекта под названием "Когда стихают выстрелы" стала режиссер Анна Терехина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Киноленту снимали на средства режиссера, без привлечения дополнительного финансирования. Кроме того, сценарий и саундтреки картины абсолютно уникальны, созданы специально для нее. Сейчас идет завершающая работа над монтажом фильма. Авторы объявили его народным кинопроектом.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Однако происходящее в нем примеряется на любую другую войну: проблема женщин, которые ждут своих мужчин с фронта, универсальна. Об этом режиссер рассказала на странице проекта во "ВКонтакте".

«После Победы мужчины стали возвращаться с войны домой. Не все. А женщины все ждали и ждали... Даже когда ждать уже было нечего, и это ожидание в корне меняет их жизни. Начинается женская... даже не война, но борьба за мужчин, за любовь. Хочется показать именно пример такой женщины, которая ждет и верит, а ее вера дает надежду и дает силы мужчине», – написала Анна Терехина.

Премьерный показ состоится в Бийске. Его точная дата пока неизвестна.