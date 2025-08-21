НОВОСТИПроисшествия

В Бийске водитель сбил подростка на электросамокате, проехав на красный свет

Ребенок находится в тяжелом состоянии

21 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
20 августа около 18:20 в Бийске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает станция городской скорой помощи.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" проигнорировал запрещающий сигнал светофора на улице Мерлина и совершил наезд на 13-летнего подростка, двигавшегося на электросамокате.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. На месте работала реанимационная бригада, которая оказала неотложную медицинскую помощь перед транспортировкой в медучреждение.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего. 

Комментарии

Гость

11:40:29 21-08-2025

бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется вода. работают люди.... и как сбивают самокатчиков которые забили болт на ПДД

Гость

12:10:41 21-08-2025

Гость (11:40:29 21-08-2025) бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется... А если твоего бы сбили, так же бы ёрничал? Дурак.

Гость

14:26:44 21-08-2025

Гость (12:10:41 21-08-2025) А если твоего бы сбили, так же бы ёрничал? Дурак. ... его ребенка собьют, он так же будет радоваться

Гость

12:14:12 21-08-2025

Гость (11:40:29 21-08-2025) бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется... А что водила долбоящер на красный ехал - это нормально, это хорошо?

Гость

12:42:27 21-08-2025

А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокате.

Гость

12:56:48 21-08-2025

Гость (12:42:27 21-08-2025) А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокат... Ну смотрите, без эмоций.
Согласно ПДД есть ситуации когда водитель транспортного средства может проехать на красный свет. Согласно тем же ПДД пешеход обязан убедиться, что ему уступают дорогу. Также самокатчик обязан спешиться перед пешеходным переходом.

Гость

14:27:19 21-08-2025

Гость (12:42:27 21-08-2025) А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокат... он должен по ПДД пересекать дорогу ТОЛЬКО пешком

Гость

15:48:43 21-08-2025

Гость (14:27:19 21-08-2025) он должен по ПДД пересекать дорогу ТОЛЬКО пешком... И только убедившись в своей безопасности.

фыр

13:26:18 21-08-2025

Водилу не оправдываю, но... почему-то самокатчики частенько несутся, не замечая никого(ничего) вокруг, даже через проезжую часть. Какой-то просто синдром самокатчика...
ЗЫ пацану скорейшего выздоровления

Гость

13:40:48 21-08-2025

Водитель пьян был к тому же

Гость

15:49:45 21-08-2025

Гость (13:40:48 21-08-2025) Водитель пьян был к тому же... Это реальный факт или Ваши домыслы?

