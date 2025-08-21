В Бийске водитель сбил подростка на электросамокате, проехав на красный свет

Ребенок находится в тяжелом состоянии

21 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

20 августа около 18:20 в Бийске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает станция городской скорой помощи.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" проигнорировал запрещающий сигнал светофора на улице Мерлина и совершил наезд на 13-летнего подростка, двигавшегося на электросамокате.

Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. На месте работала реанимационная бригада, которая оказала неотложную медицинскую помощь перед транспортировкой в медучреждение.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего.