В Бийске водитель сбил подростка на электросамокате, проехав на красный свет
Ребенок находится в тяжелом состоянии
21 августа 2025, 11:30, ИА Амител
20 августа около 18:20 в Бийске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает станция городской скорой помощи.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" проигнорировал запрещающий сигнал светофора на улице Мерлина и совершил наезд на 13-летнего подростка, двигавшегося на электросамокате.
Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. На месте работала реанимационная бригада, которая оказала неотложную медицинскую помощь перед транспортировкой в медучреждение.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
11:40:29 21-08-2025
бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется вода. работают люди.... и как сбивают самокатчиков которые забили болт на ПДД
12:10:41 21-08-2025
Гость (11:40:29 21-08-2025) бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется... А если твоего бы сбили, так же бы ёрничал? Дурак.
14:26:44 21-08-2025
Гость (12:10:41 21-08-2025) А если твоего бы сбили, так же бы ёрничал? Дурак. ... его ребенка собьют, он так же будет радоваться
12:14:12 21-08-2025
Гость (11:40:29 21-08-2025) бесконечно можно смотреть на 4 вещи.. как горит огонь.льется... А что водила долбоящер на красный ехал - это нормально, это хорошо?
12:42:27 21-08-2025
А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокате.
12:56:48 21-08-2025
Гость (12:42:27 21-08-2025) А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокат... Ну смотрите, без эмоций.
Согласно ПДД есть ситуации когда водитель транспортного средства может проехать на красный свет. Согласно тем же ПДД пешеход обязан убедиться, что ему уступают дорогу. Также самокатчик обязан спешиться перед пешеходным переходом.
14:27:19 21-08-2025
Гость (12:42:27 21-08-2025) А в обществе виноватить будут всё равно подростка на самокат... он должен по ПДД пересекать дорогу ТОЛЬКО пешком
15:48:43 21-08-2025
Гость (14:27:19 21-08-2025) он должен по ПДД пересекать дорогу ТОЛЬКО пешком... И только убедившись в своей безопасности.
13:26:18 21-08-2025
Водилу не оправдываю, но... почему-то самокатчики частенько несутся, не замечая никого(ничего) вокруг, даже через проезжую часть. Какой-то просто синдром самокатчика...
ЗЫ пацану скорейшего выздоровления
13:40:48 21-08-2025
Водитель пьян был к тому же
15:49:45 21-08-2025
Гость (13:40:48 21-08-2025) Водитель пьян был к тому же... Это реальный факт или Ваши домыслы?