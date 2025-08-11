На Алтае мальчик упал с самоката и погиб, ударившись головой об асфальт

Родители купили ребенку электросамокат за три дня до трагедии

11 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Мальчик упал с самоката и погиб / Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика в селе Волчиха в субботу вечером, 9 августа, сообщает региональный СК.

«Не справился с управлением и упал на асфальт, после чего потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Причиной смерти ребенка стала травма в виде линейного перелома теменной кости головы», – рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что родители мальчика приобрели электросамокат за три дня до трагедии.

Возбуждено уголовное дело по факту "причинения смерти по неосторожности". Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования.

