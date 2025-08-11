На Алтае мальчик упал с самоката и погиб, ударившись головой об асфальт
Родители купили ребенку электросамокат за три дня до трагедии
11 августа 2025, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика в селе Волчиха в субботу вечером, 9 августа, сообщает региональный СК.
«Не справился с управлением и упал на асфальт, после чего потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Причиной смерти ребенка стала травма в виде линейного перелома теменной кости головы», – рассказали в ведомстве.
В СК отметили, что родители мальчика приобрели электросамокат за три дня до трагедии.
Возбуждено уголовное дело по факту "причинения смерти по неосторожности". Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и ход расследования.
Ранее в Барнауле легковушка сбила детей, выехавших на пешеходный переход на электросамокате.
Ну как говорится.. своими же руками..
15:06:18 11-08-2025
Мог и с велосипеда навернуться или запнуться, упасть и убиться.
Просто последнее время у нас принято связывать не связываемое. Ну а пацана конечно же жаль.
16:55:22 11-08-2025
Гость (15:06:18 11-08-2025) Мог и с велосипеда навернуться или запнуться, упасть и убить... вот вы так умны издалека. знаете сколько ему было лет?судя по размеру самоката - маловато было лет-то.... родители, конечно, дураки. Но их как то всех очень жалко
19:45:29 11-08-2025
Гость (15:06:18 11-08-2025) Мог и с велосипеда навернуться или запнуться, упасть и убить... Ну так и на велосипеде надо бы в шлеме кататься. А так, да можно и без средств передвижения подскользнуться и шею сломать. Случай...
15:16:14 11-08-2025
Остается уже только запретить асфальт и погибать.
15:32:13 11-08-2025
Гость (15:16:14 11-08-2025) Остается уже только запретить асфальт и погибать. ... Сначала штраф
15:18:44 11-08-2025
На защиту (шлем, перчатки, черепашка, мотоботы) денег конечно же никто выделять не планировал.
Что-то очень резвый самокат на фотографии, похоже мальчёнка вдавил тапку в пол и разложился мгновенно. В десять лет на таком мощном самокате гонять было явно несовместимо с жизнью.
15:30:54 11-08-2025
Гость (15:18:44 11-08-2025) На защиту (шлем, перчатки, черепашка, мотоботы) денег конечн... Мотоботы для езды на самокате??? Вам что в голову вместо еды насыпали?
16:41:28 11-08-2025
Гость (15:30:54 11-08-2025) Мотоботы для езды на самокате??? Вам что в голову вместо еды... По сути это не самокат, а мопедка со всеми вытекающими последствиями. Там только максимальная скорость свыше 55 километров в час... Что будет если на такой скорости без защиты убраться? В данном случае - похороны.
16:57:13 11-08-2025
ребенок был в шлеме и защите? мы вот в школе на роликах катаемся в кружке, ТОЛЬКО с полной штатной защитой. а тут такой малыш и такой мощный самокат!(((( Родители, пожалуйста, будьте разумны, берегите своих ребятишек!!
17:14:01 11-08-2025
Фигассе, 80 косарей
17:24:28 11-08-2025
объясните мне владельцу двух кросачей - как на этом вообще не убиться то? как он тормозит? лег на спину и по тапку?
18:02:15 11-08-2025
Не надо жалеть. Это естественный отбор. И да, ответственность за свои действия. Закон Кармы. Если кто не помнит, ответственность несут потомки. Так что вы живите, как нравится- за все расплатятся ваши дети.
23:12:57 11-08-2025
Гость (18:02:15 11-08-2025) Не надо жалеть. Это естественный отбор. И да, ответственност... ваша жестокость говорит об отсутствии эмпатии (это опасно, сходите к доктору) или депрессии, что тоже того, плохо. Ну и детей у вас и любви тоже нет
07:42:53 12-08-2025
Гость (23:12:57 11-08-2025) ваша жестокость говорит об отсутствии эмпатии (это опасно, с... По себе знаю. Либо эмпатия есть, либо не нет. Доктор тут ни причем. Просто в какой-то момент начинаешь осознавать, что отличаешься от других. Ну и подстраиваться под их ожидания, лицемерить.