В Бийске запустили бесплатную маршрутку на время ремонта трамвайных путей

Рейсы от Лесозавода до трамвайного кольца Гилева будут ходить с интервалом в 30 минут

16 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

В Бийске на время ремонта трамвайных путей запустили "Газель", которая будет перевозить пассажиров бесплатно. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтом стрелочных переводов администрацией города Бийска совместно с перевозчиком разработан маршрут движения "Газели" Лесозавод – Гилева», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Маршрут построили так:

Лесозавод – ул. Льва Толстого – ул. Кирова – ул. Владимира Ленина – трамвайное кольцо Гилева.

Ходить "Газель" будет с 06:30 утра с интервалом 30 минут. Перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, последний рейс до Лесозавода – в 20:00.

Напомним, движение трамваев в Бийске приостановили с 15 ноября до 1 декабря. Из-за ремонта путей проезд закрыли от остановки "Улица Маяковского" до "Лесозавода", а также от "Кольца Коммунарского" до "Льнокомбината".