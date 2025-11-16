В Бийске запустили бесплатную маршрутку на время ремонта трамвайных путей
Рейсы от Лесозавода до трамвайного кольца Гилева будут ходить с интервалом в 30 минут
В Бийске на время ремонта трамвайных путей запустили "Газель", которая будет перевозить пассажиров бесплатно. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтом стрелочных переводов администрацией города Бийска совместно с перевозчиком разработан маршрут движения "Газели" Лесозавод – Гилева», – уточнили в пресс-службе мэрии.
Маршрут построили так:
- Лесозавод – ул. Льва Толстого – ул. Кирова – ул. Владимира Ленина – трамвайное кольцо Гилева.
Ходить "Газель" будет с 06:30 утра с интервалом 30 минут. Перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, последний рейс до Лесозавода – в 20:00.
Напомним, движение трамваев в Бийске приостановили с 15 ноября до 1 декабря. Из-за ремонта путей проезд закрыли от остановки "Улица Маяковского" до "Лесозавода", а также от "Кольца Коммунарского" до "Льнокомбината".
