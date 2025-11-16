НОВОСТИТранспорт

В Бийске запустили бесплатную маршрутку на время ремонта трамвайных путей

Рейсы от Лесозавода до трамвайного кольца Гилева будут ходить с интервалом в 30 минут

16 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753
Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

В Бийске на время ремонта трамвайных путей запустили "Газель", которая будет перевозить пассажиров бесплатно. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтом стрелочных переводов администрацией города Бийска совместно с перевозчиком разработан маршрут движения "Газели" Лесозавод – Гилева», – уточнили в пресс-службе мэрии. 

Маршрут построили так:

  • Лесозавод – ул. Льва Толстого – ул. Кирова – ул. Владимира Ленина – трамвайное кольцо Гилева. 

Ходить "Газель" будет с 06:30 утра с интервалом 30 минут. Перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, последний рейс до Лесозавода – в 20:00.

Напомним, движение трамваев в Бийске приостановили с 15 ноября до 1 декабря. Из-за ремонта путей проезд закрыли от остановки "Улица Маяковского" до "Лесозавода", а также от "Кольца Коммунарского" до "Льнокомбината".

Трамвай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске приостановили движение трамваев

Проехать по нескольким маршрутам не получится до 1 декабря
НОВОСТИОбщество
Бийск Транспорт автобусы трамваи

Комментарии 1

Avatar Picture
бийчанин

20:39:38 16-11-2025

Разработан маршрут движения "Газели" Лесозавод – Гилева», привезут на Гилева, а дальше куда??? - Из-за ремонта путей проезд закрыли от остановки "Улица Маяковского" до "Лесозавода", а также от "Кольца Коммунарского" до "Льнокомбината". Прав Лавров - дебилы. Проще Лесозавод - Центр (автобусы)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров