В ближайшие сутки в муниципалитетах Алтая ожидаются перебои с мобильной связью

Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз

04 августа 2025, 21:21, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие сутки в отдельных муниципалитетах Алтайского края возможны перебои с мобильной связью из-за профилактических мероприятий. Об этом заявили в антитеррористической комиссии региона. 

Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз в районах расположения промышленных, административных объектов и иной значимой инфраструктуры.

«В ближайшие часы и на протяжении последующих суток проводятся технические мероприятия профилактического характера. Возможно увеличение зон затухания мобильного интернета и связи», – отметили в комиссии. 

Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить  функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. После проведения профилактических мероприятий площадь покрытия сигнала снова увеличат.

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

21:56:42 04-08-2025

Все для вашей безопасности! ))))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:06 04-08-2025

Т.е кто-то заранее знает, что в ближайшие два дня будут какие-то неожиданные угрозы. Или просто очень медленные беспилотники летят?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:37 04-08-2025

Скажите прямо, к чему готовиться ?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:13 04-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно!
Примерно такой ответ от официальных лиц

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:12 04-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Готовься к падению Киева.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:26 04-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Связи не будет, да и всё! День тишины.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:04:23 05-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... К ценам пару нулей пририсуют. Чтобы вы не успели потратить.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:08:15 05-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Картоху выкопать успеешь. Но деньги храни наличкой, а лучше золотом

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:46 05-08-2025

Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Белый саван на себя и ползком до вечного спокойствия .

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

22:37:11 04-08-2025

Почему абонентов не уведомляют СМС о своей деятельности, её сроках и причинах?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:36 04-08-2025

Вспоминается песня Летова
" И всё идёт по плану... "
Амиковцам получается можно два дня на работу не ходить?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:26:26 05-08-2025

Почему не допускает, что разведчик Штирлиц находясь в Киеве, например, узнал от фюрера, что беспилотники полетят в нашем крае так же, как недавно в Иркутске. В связи с поступившими разведывательными данными у нас отключили мобильный интернет и отключат сотовую связь.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:43 05-08-2025

Надо еще свет и воду отключить для более эффективной борьбы с угрозами

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:25 05-08-2025

Гость (10:05:43 05-08-2025) Надо еще свет и воду отключить для более эффективной борьбы ... А что хорошее предложение как говорил актер Новиков и дети пойдют ,а мы все про демографию .

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:18 05-08-2025

Гость (11:13:25 05-08-2025) А что хорошее предложение как говорил актер Новиков и дети п... Мыргиналы вам кучу наплодят. А кормить их будут на ваши налоги.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:26:27 05-08-2025

фик с ним с интернетом, но почему нет голосовой связи?!

  -1 Нравится
Ответить
