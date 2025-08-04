В ближайшие сутки в муниципалитетах Алтая ожидаются перебои с мобильной связью

Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз

04 августа 2025, 21:21, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие сутки в отдельных муниципалитетах Алтайского края возможны перебои с мобильной связью из-за профилактических мероприятий. Об этом заявили в антитеррористической комиссии региона.

Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз в районах расположения промышленных, административных объектов и иной значимой инфраструктуры.

«В ближайшие часы и на протяжении последующих суток проводятся технические мероприятия профилактического характера. Возможно увеличение зон затухания мобильного интернета и связи», – отметили в комиссии.

Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. После проведения профилактических мероприятий площадь покрытия сигнала снова увеличат.