В ближайшие сутки в муниципалитетах Алтая ожидаются перебои с мобильной связью
Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз
04 августа 2025, 21:21, ИА Амител
В ближайшие сутки в отдельных муниципалитетах Алтайского края возможны перебои с мобильной связью из-за профилактических мероприятий. Об этом заявили в антитеррористической комиссии региона.
Меры безопасности усилены из-за формирования технических угроз в районах расположения промышленных, административных объектов и иной значимой инфраструктуры.
«В ближайшие часы и на протяжении последующих суток проводятся технические мероприятия профилактического характера. Возможно увеличение зон затухания мобильного интернета и связи», – отметили в комиссии.
Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. После проведения профилактических мероприятий площадь покрытия сигнала снова увеличат.
21:56:42 04-08-2025
Все для вашей безопасности! ))))
21:58:06 04-08-2025
Т.е кто-то заранее знает, что в ближайшие два дня будут какие-то неожиданные угрозы. Или просто очень медленные беспилотники летят?
22:14:37 04-08-2025
Скажите прямо, к чему готовиться ?
22:38:13 04-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно!
Примерно такой ответ от официальных лиц
23:08:12 04-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Готовься к падению Киева.
23:16:26 04-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Связи не будет, да и всё! День тишины.
00:04:23 05-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... К ценам пару нулей пририсуют. Чтобы вы не успели потратить.
00:08:15 05-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Картоху выкопать успеешь. Но деньги храни наличкой, а лучше золотом
11:14:46 05-08-2025
Гость (22:14:37 04-08-2025) Скажите прямо, к чему готовиться ?... Белый саван на себя и ползком до вечного спокойствия .
22:37:11 04-08-2025
Почему абонентов не уведомляют СМС о своей деятельности, её сроках и причинах?
22:40:36 04-08-2025
Вспоминается песня Летова
" И всё идёт по плану... "
Амиковцам получается можно два дня на работу не ходить?
06:26:26 05-08-2025
Почему не допускает, что разведчик Штирлиц находясь в Киеве, например, узнал от фюрера, что беспилотники полетят в нашем крае так же, как недавно в Иркутске. В связи с поступившими разведывательными данными у нас отключили мобильный интернет и отключат сотовую связь.
10:05:43 05-08-2025
Надо еще свет и воду отключить для более эффективной борьбы с угрозами
11:13:25 05-08-2025
Гость (10:05:43 05-08-2025) Надо еще свет и воду отключить для более эффективной борьбы ... А что хорошее предложение как говорил актер Новиков и дети пойдют ,а мы все про демографию .
11:26:18 05-08-2025
Гость (11:13:25 05-08-2025) А что хорошее предложение как говорил актер Новиков и дети п... Мыргиналы вам кучу наплодят. А кормить их будут на ваши налоги.
12:26:27 05-08-2025
фик с ним с интернетом, но почему нет голосовой связи?!