В Британии молодежь идет в сантехники и строители, опасаясь конкуренции с нейросетями

03 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В Великобритании молодые люди все чаще выбирают прикладные профессии – сантехника, электрика или строительство, опасаясь потерять работу из-за стремительного развития ИИ. Похожая тенденция наблюдается и в России: вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что в ближайшие семь лет наиболее востребованными специальностями станут в том числе швеи и сварщики, пишет "Осторожно Media".

Ситуацию в Великобритании подтверждает опрос Королевского института персонала: каждый шестой работодатель уверен, что уже в следующем году сможет сократить часть сотрудников, заменив их инструментами на основе нейросетей. На этом фоне все больше студентов ориентируются на профессии, которые сложно автоматизировать. За три года число учащихся, выбравших инженерные направления, строительство и архитектуру, выросло на 9,6%. Также остаются популярными курсы по гостиничному делу и практическим специальностям, в том числе сантехническим и электротехническим.

Издание "Осторожно Media" обсудило перспективы российского рынка труда с заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике Андреем Свинцовым. По его словам, российские специалисты тоже столкнутся с серьезными изменениями – значительная часть профессий будет постепенно автоматизирована. Депутат считает, что в первую очередь это затронет офисную сферу и творческие профессии.

«Все помощники – все это переходит на систему ИИ, то есть все это переходит на автоматизацию. Всякие офисные работники, справки, помощники юристов, ну много-много-много профессий, дизайн, графика, видео, мультипликация – все это стремительно уходит на замену ИИ», – пояснил Свинцов.

На фоне происходящего, отмечает депутат, особое значение приобретают профессии, предполагающие ручной труд. Свинцов убежден, что "сантехник станет очень востребованной и очень высокооплачиваемой работой".

«А вот пойти где-нибудь какую-нибудь опору моста заварить – да, нужен будет человек. Где-нибудь порвавшийся трубопровод – человек. Канализационную трубу починить в подвале – человек. Поэтому, конечно, сейчас будет бурный расцвет таких профессий, и сантехник станет очень востребованной и очень высокооплачиваемой работой», – сказал он.

Для молодежи это означает необходимость заранее думать о будущем, считает Свинцов. Он убежден, что российские студенты должны следовать глобальным тенденциям и присматриваться к прикладным специальностям, если хотят сохранить стабильное рабочее место.

«Поэтому все это мировой тренд, и уверен, что и наши ребята тоже должны этому тренду следовать, если они хотят сохранить себе рабочее место на долгие годы», – подытожил депутат.

