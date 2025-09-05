В ЦБ рассказали, как не попасть под случайную блокировку карты

Есть девять причин, по которым могут заблокировать карту

05 сентября 2025, 09:25, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Центробанк России напомнил гражданам о девяти базовых правилах, которые помогут избежать блокировки банковской карты. Речь идет о случаях, когда переводы признаются подозрительными или счет попадает в базы так называемых дропов.

В официальном Telegram-канале регулятора отмечается, что никогда нельзя выполнять финансовые операции по просьбе посторонних людей и тем более самостоятельно "возвращать" деньги, якобы ошибочно поступившие на счет. В таких случаях следует сразу обращаться в свой банк и просить провести обратный перевод по реквизитам отправителя.

ЦБ также советует не передавать карту или доступ в онлайн-банк третьим лицам, не оплачивать покупки переводом по номеру телефона и не отправлять деньги незнакомым получателям. Если перевод все же необходим, специалисты рекомендуют указывать назначение платежа.

Карта может быть заблокирована при переводах на пиратские ресурсы, нелегальные казино и другие площадки теневого бизнеса. Под удар попадают и те, кто меняет номер телефона, место жительства или фамилию, но не сообщает эти данные банку.

Кроме того, банки вправе обратить внимание на клиентов, которые проводят операции с признаками предпринимательской деятельности, используя личный счет, а также на юридические лица с налоговой задолженностью.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае правоохранители задержали 44-летнего жителя села Чарышского, подозреваемого в краже денег с банковской карты.