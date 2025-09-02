В центре Барнаула десятки зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Проезжую часть по улице Короленко временно перекрыли, чтобы устранить повреждение

02 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

Десятки зданий в центральной части Барнаула временно лишились холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 100 мм по адресу: ул. Гоголя, 94.

На время ремонта холодное водоснабжение временно ограничили по следующим адресам:

ул. Короленко, 102, 104, 107, 109 (административные здания), 106–108 (частные дома), 111–111а (частные дома), 110 (двухэтажный жилой дом);

пер. Радищева, 94 (пятиэтажный жилой дом), 25–35, 30–40 (частные дома), 45 (двухэтажный жилой дом);

ул. Короленко, 122 (девятиэтажный жилой дом), 113 (шестиэтажный жилой дом), 114, 110а, 108, 115 (двухэтажные жилые дома);

ул. Никитина, 133 (восьмиэтажный жилой дом), 131, 158, 162 (двухэтажные жилые дома), 144–160, 123–131 (частные дома), 137 (церковь);

ул. Анатолия, 159, 163 (частные дома), 191а (административное здание);

ул. Гоголя, 102б (административное здание).

«В связи с необходимостью производственных работ перекрыта проезжая часть ул. Короленко от пер. Радищева до дома № 107 по ул. Короленко», – уточняет "Росводоканал Барнаул".

О сроках устранения повреждения пока неизвестно.

Напомним, в Индустриальном районе Барнаула на сутки отключили горячую воду в 20 жилых домах, трех детских садах и одной школе. Подачу водоснабжения возобновят к 09:00 3 сентября.