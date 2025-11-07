Бийчанин оформил микрозаем на девушку-сельчанку по фотографии ее паспорта

Деньги перевел на карту своей знакомой

07 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае молодой житель Бийска воспользовался паспортными данными знакомой студентки для получения микрозайма, сообщает региональное МВД.

«19-летняя жительница Бийского района обнаружила, что на ее имя оформлен заем в микрофинансовой организации, хотя никаких заявлений она не подавала, и обратилась в полицию», – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, к преступлению причастен парень, с которым девушка вместе училась. Она встретила его в одном из ночных заведений Бийска.

«Вдвоем сели за стол и распивали спиртные напитки. В какой-то момент девушка вышла, оставив сумку приоткрытой. Молодой человек заметил паспорт, сфотографировал его и положил обратно», – отметили в МВД.

Бийчанин, используя фото паспорта, оформил микрозаем на 5 тыс. рублей и перевел на карту своей знакомой, которая обналичила деньги и передала парню.

Ранее в Алтайском крае фельдшер сфотографировала пациентку с паспортом и оформила на нее 13 микрозаймов.