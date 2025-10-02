В честь погибшего на СВО жителя Сургута основали бренд косметики

Под брендом, названным в честь погибшего под Херсоном бойца, продают кремы, скрабы и другие бьюти-элементы

02 октября 2025, 17:04, ИА Амител

В Сургуте семья основала косметическую компанию, чтобы почтить память военнослужащего, отдавшего жизнь в зоне СВО. Информация об этом размещена на официальном сайте бренда.

Торговая марка была запущена в Сургуте после трагической гибели 19-летнего Никиты Новикова. Он проявил героизм и пал в бою во время спецоперации. При выполнении боевой задачи его группа из дюжины бойцов попала в засаду, где численность противника была свыше сорока человек. Чтобы дать возможность товарищам спастись, он принял решение отвлечь огонь на себя.

«Я выкрикнул: "Парни, уходите, я останусь прикрывать!" Я решил пожертвовать собой и до последнего патрона вел огонь, пока мои товарищи эвакуировали раненых. Даже в этом ужасном последнем бою я чувствовал себя храбрым, сильным, справедливым и настоящим воином», – цитирует сайт бренда слова героя.

Никита Новиков с юных лет мечтал о военной карьере, и после срочной службы подписал контракт. В зоне боевых действий он служил разведчиком-снайпером. В его задачи входило воздушное сопровождение колонн, обнаружение диверсионных групп и огневая поддержка с вертолета.

«За проявленный героизм Никита был награжден орденом Мужества посмертно», – указано на сайте.

Под брендом, названным в память о погибшем сургутце, предлагается косметика для ухода за кожей. Ассортимент включает в себя твердое мыло, отшелушивающие скрабы, увлажняющие кремы и питательные сыворотки, созданные на основе природных компонентов.