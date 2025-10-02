НОВОСТИЭкономика

В честь погибшего на СВО жителя Сургута основали бренд косметики

Под брендом, названным в честь погибшего под Херсоном бойца, продают кремы, скрабы и другие бьюти-элементы

02 октября 2025, 17:04, ИА Амител

Косметика. Губная помада / Сгенерировано Midjourney
В Сургуте семья основала косметическую компанию, чтобы почтить память военнослужащего, отдавшего жизнь в зоне СВО. Информация об этом размещена на официальном сайте бренда.

Торговая марка была запущена в Сургуте после трагической гибели 19-летнего Никиты Новикова. Он проявил героизм и пал в бою во время спецоперации. При выполнении боевой задачи его группа из дюжины бойцов попала в засаду, где численность противника была свыше сорока человек. Чтобы дать возможность товарищам спастись, он принял решение отвлечь огонь на себя.

«Я выкрикнул: "Парни, уходите, я останусь прикрывать!" Я решил пожертвовать собой и до последнего патрона вел огонь, пока мои товарищи эвакуировали раненых. Даже в этом ужасном последнем бою я чувствовал себя храбрым, сильным, справедливым и настоящим воином», – цитирует сайт бренда слова героя.

Никита Новиков с юных лет мечтал о военной карьере, и после срочной службы подписал контракт. В зоне боевых действий он служил разведчиком-снайпером. В его задачи входило воздушное сопровождение колонн, обнаружение диверсионных групп и огневая поддержка с вертолета.

«За проявленный героизм Никита был награжден орденом Мужества посмертно», – указано на сайте.

Под брендом, названным в память о погибшем сургутце, предлагается косметика для ухода за кожей. Ассортимент включает в себя твердое мыло, отшелушивающие скрабы, увлажняющие кремы и питательные сыворотки, созданные на основе природных компонентов.

Комментарии 5

Гость

19:06:10 02-10-2025

Просто абсурд какой-то! Парня жаль, но вот ЭТО уже за гранью!

Гость

23:48:10 02-10-2025

Жизнь становится всё абсурднее

гость

03:05:27 03-10-2025

Чего жаль то? Очередная сказка.

Гость

06:49:31 03-10-2025

"Я решил пожертвовать собой и до последнего патрона вел огонь, пока мои товарищи эвакуировали раненых. Даже в этом ужасном последнем бою я чувствовал себя храбрым, сильным, справедливым и настоящим воином», – цитирует сайт бренда слова героя."------- Сайт на спиритическом сеансе с погибшим общался?

Гость

09:07:54 03-10-2025

Очень странное почтение памяти. Абсурд.

