Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске и скрылись в другом конце города

Две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона

17 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске / Фото: Росгвардия

В Рубцовске в одном из магазинов три женщины украли косметические товары на сумму около 3 тыс. рублей, сообщает алтайская Росгвардия.

«Находясь в отделе косметики, взяли несколько дорогих флаконов с косметикой для волос, сложили их в пакет и покинули магазин, не оплатив товар», – рассказали в ведомстве.

Ориентировку с приметами подозреваемых передали всем наружным нарядам. Вскоре на другом конце города патруль Росгвардии заметил трех женщин, которые соответствовали описанию.

Выяснилось, что это две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона. При обыске правоохранители обнаружили пакет с похищенными товарами.

