Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске и скрылись в другом конце города
Две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона
17 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Рубцовске в одном из магазинов три женщины украли косметические товары на сумму около 3 тыс. рублей, сообщает алтайская Росгвардия.
«Находясь в отделе косметики, взяли несколько дорогих флаконов с косметикой для волос, сложили их в пакет и покинули магазин, не оплатив товар», – рассказали в ведомстве.
Ориентировку с приметами подозреваемых передали всем наружным нарядам. Вскоре на другом конце города патруль Росгвардии заметил трех женщин, которые соответствовали описанию.
Выяснилось, что это две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона. При обыске правоохранители обнаружили пакет с похищенными товарами.
Ранее в Бийске мужчина украл свои же вещи из комиссионного магазина из-за высокой цены выкупа.
11:54:20 17-09-2025
Рецидивистки, а так прокололись шляясь гурьбой.
12:17:11 17-09-2025
Гость (11:54:20 17-09-2025) Рецидивистки, а так прокололись шляясь гурьбой.... Это не прокол, а тактика: в случае чего - "брать на одессу", то есть, устраивать громкий скандал и уходить огородами.
11:57:04 17-09-2025
Теперь их не узнать. Хотя на цыганок похожи.
12:15:16 17-09-2025
Гость (11:57:04 17-09-2025) Теперь их не узнать. Хотя на цыганок похожи.... Да они и есть. Постоянно по Рубцовке ширкаются.
13:49:43 17-09-2025
Где работают цыгане ?
И в каких войсках служат ?
15:24:44 17-09-2025
Гость (13:49:43 17-09-2025) Где работают цыгане ?И в каких войсках служат ?... Они слишком умны.
13:56:37 17-09-2025
Это не женщины. Это цыганки.
15:56:51 17-09-2025
Цыгане в Рубцовске из золотого магазина ломбарда не вылазят, скупают золото меняют, и так их много в городе очень в городе. Нигде не работают они 🤷.
18:35:15 17-09-2025
Гость (15:56:51 17-09-2025) Цыгане в Рубцовске из золотого магазина ломбарда не вылазят,... Ну, как "не работают"?.. Тачки гоняют на перепродажу - купил за рубль, продал за три...