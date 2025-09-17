НОВОСТИПроисшествия

Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске и скрылись в другом конце города

Две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона

17 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске / Фото: Росгвардия
Три женщины украли косметику для волос в Рубцовске / Фото: Росгвардия

В Рубцовске в одном из магазинов три женщины украли косметические товары на сумму около 3 тыс. рублей, сообщает алтайская Росгвардия.

«Находясь в отделе косметики, взяли несколько дорогих флаконов с косметикой для волос, сложили их в пакет и покинули магазин, не оплатив товар», – рассказали в ведомстве.

Ориентировку с приметами подозреваемых передали всем наружным нарядам. Вскоре на другом конце города патруль Росгвардии заметил трех женщин, которые соответствовали описанию.

Выяснилось, что это две местные жительницы, ранее судимые за аналогичные преступления, и их подруга из соседнего региона. При обыске правоохранители обнаружили пакет с похищенными товарами.

Ранее в Бийске мужчина украл свои же вещи из комиссионного магазина из-за высокой цены выкупа.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:54:20 17-09-2025

Рецидивистки, а так прокололись шляясь гурьбой.

  
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:17:11 17-09-2025

Гость (11:54:20 17-09-2025) Рецидивистки, а так прокололись шляясь гурьбой.... Это не прокол, а тактика: в случае чего - "брать на одессу", то есть, устраивать громкий скандал и уходить огородами.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:04 17-09-2025

Теперь их не узнать. Хотя на цыганок похожи.

  
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:15:16 17-09-2025

Гость (11:57:04 17-09-2025) Теперь их не узнать. Хотя на цыганок похожи.... Да они и есть. Постоянно по Рубцовке ширкаются.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:43 17-09-2025

Где работают цыгане ?
И в каких войсках служат ?

  
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:24:44 17-09-2025

Гость (13:49:43 17-09-2025) Где работают цыгане ?И в каких войсках служат ?... Они слишком умны.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:37 17-09-2025

Это не женщины. Это цыганки.

  
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:51 17-09-2025

Цыгане в Рубцовске из золотого магазина ломбарда не вылазят, скупают золото меняют, и так их много в городе очень в городе. Нигде не работают они 🤷.

  
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:35:15 17-09-2025

Гость (15:56:51 17-09-2025) Цыгане в Рубцовске из золотого магазина ломбарда не вылазят,... Ну, как "не работают"?.. Тачки гоняют на перепродажу - купил за рубль, продал за три...

  
Ответить
