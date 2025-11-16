Проблемы с подключением возникли в Центральной России

16 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать домашний интернет и возникли проблемы с телевещанием. Жители регионов пожаловались на сбои в работе "Ростелекома". Об этом сообщает "Коммерсантъ-Ярославль".

Проблемы в работе сервисов возникли вечером 15 ноября. В пресс-службе компании пояснили, что причина кроется в аварии, которая произошла "по вине третьих лиц".

«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», – цитирует издание пресс-секретаря МРФ "Центр" Галину Шлосберг.

Во Владимирском филиале компании "Зебра ТВ" рассказали, что в Ярославской области у провайдера поврежден магистральный провод. По информации "Ъ-Ярославль", из-за технических проблем в городе прервали трансляцию хоккейного матча "Локомотив" – "Барыс".

Часть жителей названных регионов сообщили, что интернет снова начал работать около 23:00 15 ноября.

По данным сервиса "Сбой.рф", за последние шесть часов на сбои также пожаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. По информации Downdetector, проблемы с подключением за последний час наблюдали в Республике Крым, Тамбовской и Вологодской областях.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до завершения СВО. Однако вскоре власти опровергли эту информацию, заявив о неверной интерпретации итогов пресс-конференции. С их слов, ограничения носят географически избирательный характер: речь идет о критически важных объектах, а не в целом об отключениях на территории региона.