В четырех регионах России пропал проводной интернет из-за аварии
Проблемы с подключением возникли в Центральной России
16 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать домашний интернет и возникли проблемы с телевещанием. Жители регионов пожаловались на сбои в работе "Ростелекома". Об этом сообщает "Коммерсантъ-Ярославль".
Проблемы в работе сервисов возникли вечером 15 ноября. В пресс-службе компании пояснили, что причина кроется в аварии, которая произошла "по вине третьих лиц".
«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», – цитирует издание пресс-секретаря МРФ "Центр" Галину Шлосберг.
Во Владимирском филиале компании "Зебра ТВ" рассказали, что в Ярославской области у провайдера поврежден магистральный провод. По информации "Ъ-Ярославль", из-за технических проблем в городе прервали трансляцию хоккейного матча "Локомотив" – "Барыс".
Часть жителей названных регионов сообщили, что интернет снова начал работать около 23:00 15 ноября.
По данным сервиса "Сбой.рф", за последние шесть часов на сбои также пожаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. По информации Downdetector, проблемы с подключением за последний час наблюдали в Республике Крым, Тамбовской и Вологодской областях.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до завершения СВО. Однако вскоре власти опровергли эту информацию, заявив о неверной интерпретации итогов пресс-конференции. С их слов, ограничения носят географически избирательный характер: речь идет о критически важных объектах, а не в целом об отключениях на территории региона.
09:16:42 16-11-2025
Тестируют новые глушилки
10:04:00 16-11-2025
Гость (09:16:42 16-11-2025) Тестируют новые глушилки... Во во, а то отмазки - кабель поврежден
10:43:16 16-11-2025
Гость (10:04:00 16-11-2025) Во во, а то отмазки - кабель поврежден ... Какие глушилки способны повлиять на проводной интернет, на кабель?
16:19:54 16-11-2025
Гость (10:43:16 16-11-2025) Какие глушилки способны повлиять на проводной интернет, на к... А что, проводной интернет отключить невозможно? С каких пор?
14:10:20 17-11-2025
Гость (10:43:16 16-11-2025) Какие глушилки способны повлиять на проводной интернет, на к... та причем тут вообще кабель, голову включайте хоть изредка
09:57:35 16-11-2025
А мобильный мы сами глушим , полная безопасность наступает
11:06:11 16-11-2025
Интернет начал работать (с)
11:12:23 16-11-2025
привет 19й век.
12:10:42 16-11-2025
У меня проводной интернет. Ломается несколько раз в день. Иногда приходят мастерюги от Ростелеком - колдуют чего то. И мне предлагают перейти на оптоволокно. Вы ребятки проводной не можете заставить нормально работать-куды вам до оптоволокна...
14:50:59 16-11-2025
Иван (12:10:42 16-11-2025) У меня проводной интернет. Ломается несколько раз в день. Ин... у меня оптоволокно, к нему претензий никаких
19:53:31 16-11-2025
Иван (12:10:42 16-11-2025) У меня проводной интернет. Ломается несколько раз в день. Ин... У меня оператор на три буквы. Не оптоволокно, обычный проводной, но всё чётко.
10:23:04 17-11-2025
Иван (12:10:42 16-11-2025) У меня проводной интернет. Ломается несколько раз в день. Ин...
А оптоволоконный доступ по-вашему не проводной что ли?
14:33:18 17-11-2025
Гость (10:23:04 17-11-2025) А оптоволоконный доступ по-вашему не проводной что ли?... Ясен пень! Но проводные в Барнауле есть "витые пары", как говорят установщики, и оптоволокно. То есть разные кабели. Причем оптоволокно только у ростелекома. Скорее всего, ростелекомовцы обрабатывают того пользователя, чтобы подключился к их оптоволоконному кабелю.
10:50:26 17-11-2025
вряд ли пропал. Опять отрабатывают глушилки.
У нас тоже "пропадал" тоже отмазки были невнятные, а потом вернули но невесь.
Кстати, владельцам приставок сониплейстейшн, привет от ростелекома. Не знаю по всему ли городу, но в пос.Лесной (за власихой), у троих знакомых приставка , подключенная к интернету Ростелеком, не входит в магазин приложений, соответственно игры не скачать, особенно драматично владельцам PS5 pro без привода. Через Ростелеком, так же не загружается и приложение PS App на телефоне.
При активации ВПН на роутере, либо раздачи с мобильного интернета - все работает.
При этом поддержка делает вид, что ничего не происходит, утверждает, что блокировок нет, а все вопросы о неработоспособности, цитирую "решайте с магазином который вам продал" - это ответ технического Шпечиалиста, до которого кое как добрался, при этом меня переключали ЧЕТЫРЕ раза от одного к другому.