В Екатеринбурге мужчина похитил своего сына из рук его матери

Девятилетнего мальчика выкрали у его матери прямо в одном из ресторанов Екатеринбурга. Похитителем оказался его собственный отец, сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

После расторжения брака суд определил, что сын будет проживать с матерью, Мариной. Однако в первых числах декабря Артем, отец ребенка, забрал его и не вернул. Мальчик перестал посещать школу и занятия карате. Марина была лишена возможности общаться с сыном.

Отец утверждал, что мальчик рассказывал о побоях. Медицинское освидетельствование зафиксировало незначительную травму. Психологическое обследование не выявило сильной эмоциональной связи с матерью.

Артем перевез сына к своим родителям и перевел на домашнее обучение. Весной Марина выиграла судебный процесс, по решению которого опека над ребенком была передана ей, а права отца были ограничены. В июне мальчика вернули матери, но в конце августа бывший муж, при поддержке нескольких людей, вновь насильно забрал сына в зале ресторана быстрого питания. Мальчик пытался сопротивляться, но его увезли. Местонахождение ребенка и отца до сих пор неизвестно.