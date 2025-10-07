В Екатеринбурге мужчина похитил своего сына из рук его матери
Пара находилась в разводе. Согласно постановлению суда, мальчик должен был жить с матерью
07 октября 2025, 16:35, ИА Амител
Девятилетнего мальчика выкрали у его матери прямо в одном из ресторанов Екатеринбурга. Похитителем оказался его собственный отец, сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».
После расторжения брака суд определил, что сын будет проживать с матерью, Мариной. Однако в первых числах декабря Артем, отец ребенка, забрал его и не вернул. Мальчик перестал посещать школу и занятия карате. Марина была лишена возможности общаться с сыном.
Отец утверждал, что мальчик рассказывал о побоях. Медицинское освидетельствование зафиксировало незначительную травму. Психологическое обследование не выявило сильной эмоциональной связи с матерью.
Артем перевез сына к своим родителям и перевел на домашнее обучение. Весной Марина выиграла судебный процесс, по решению которого опека над ребенком была передана ей, а права отца были ограничены. В июне мальчика вернули матери, но в конце августа бывший муж, при поддержке нескольких людей, вновь насильно забрал сына в зале ресторана быстрого питания. Мальчик пытался сопротивляться, но его увезли. Местонахождение ребенка и отца до сих пор неизвестно.
Почему отца ущемили в правах на ребенка?
Деньги значит бабе на ребёнка дай, а ребенка видеть не смей?
Нужно более пристально изучить материалы дела и вот эту вот плохую хранительницу домашнего очага поставить на алименты, а ребёнка отдать отцу.
19:53:41 07-10-2025
Гость (16:47:25 07-10-2025)
А почему этот ущемленный решил не сам воспитывать сына, а спихнул его своим родителям?