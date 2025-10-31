В Екатеринбурге сын после ссоры с матерью отрубил ей голову и выбросил тело в лес
Он даже признался в убийстве нескольким родственникам, но они побоялись идти в полицию
31 октября 2025, 16:05, ИА Амител
В Екатеринбурге арестовали 20-летнего жителя, подозреваемого в зверском убийстве собственной матери, сообщает Telegram-канала Baza.
Преступление произошло в ночь на 20 октября. Задержанный не только рассказал следствию, где находятся пропавшие вещи убитой, но и указал место, где спрятал отрезанную голову. Она находилась в пакете, спрятанном в двух сотнях метров от места убийства.
«Подозреваемый рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции», - говорится в сообщении.
Молодого человека задержали по месту жительства, он во всем признался. Причиной трагедии стали частые бытовые разногласия.
Предположительно, сын заманил мать в парк, пообещав проводить до съемной квартиры. Голову он отрубил без проблем, поскольку часто забивал домашний скот и привык к подобному.
16:15:00 31-10-2025
привык забивать домашний скот... и убил по привычке
наводит на мысль, что убийство есть убийство и не важно кого - человека или животного
16:46:12 31-10-2025
От осинки не родятся апельсинки...
18:34:11 31-10-2025
А чего это "стыдливо" не пишут имена тожероссиян? 41-летняя Шанхаза и сын Куванчбек. Ему что барана зарезать, что мать
09:12:11 01-11-2025
Гость (18:34:11 31-10-2025) А чего это "стыдливо" не пишут имена тожероссиян? 41-летняя ... Согласен, коллега. Заголовок новости принижает всех екатеринбуржцев. А вот если писать "среднеазиат отрубил голову своей среднеазиатской матери" - тогда уже и негатива к екатеринбуржцам не возникает. И при этом ни один екатеринбуржец не пострадал.
18:45:34 31-10-2025
Видимо, психическое расстройство, миллионы селян за свою жизнь забивают массу скота и при этом не убивает людей. А вот живодеры, издевающиеся над беззащитными кошками, собаками должны проходить медэкспертизу и сидеть за решеткой, под охраной, они опасны для общества
19:36:40 31-10-2025
Гость (18:45:34 31-10-2025) Видимо, психическое расстройство, миллионы селян за свою жиз...
Нет. Это корзиночки так будут поступать со своими родителями, сказавшими слово против. Эта тенденция направлена на современных производителей, которые позволяют своим детям все и отрицают уважение к своим предкам! Пожинайте плоды своих трудов! Так будет со всеми!