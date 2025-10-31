Он даже признался в убийстве нескольким родственникам, но они побоялись идти в полицию

31 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Топор, убийство/ Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru

В Екатеринбурге арестовали 20-летнего жителя, подозреваемого в зверском убийстве собственной матери, сообщает Telegram-канала Baza.

Преступление произошло в ночь на 20 октября. Задержанный не только рассказал следствию, где находятся пропавшие вещи убитой, но и указал место, где спрятал отрезанную голову. Она находилась в пакете, спрятанном в двух сотнях метров от места убийства.

«Подозреваемый рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции», - говорится в сообщении.

Молодого человека задержали по месту жительства, он во всем признался. Причиной трагедии стали частые бытовые разногласия.

Предположительно, сын заманил мать в парк, пообещав проводить до съемной квартиры. Голову он отрубил без проблем, поскольку часто забивал домашний скот и привык к подобному.