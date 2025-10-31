НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге сын после ссоры с матерью отрубил ей голову и выбросил тело в лес

Он даже признался в убийстве нескольким родственникам, но они побоялись идти в полицию

31 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Топор, убийство/ Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru
Топор, убийство/ Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru

В Екатеринбурге арестовали 20-летнего жителя, подозреваемого в зверском убийстве собственной матери, сообщает Telegram-канала Baza.

Преступление произошло в ночь на 20 октября. Задержанный не только рассказал следствию, где находятся пропавшие вещи убитой, но и указал место, где спрятал отрезанную голову. Она находилась в пакете, спрятанном в двух сотнях метров от места убийства. 

«Подозреваемый рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции», - говорится в сообщении.

Молодого человека задержали по месту жительства, он во всем признался. Причиной трагедии стали частые бытовые разногласия.

Предположительно, сын заманил мать в парк, пообещав проводить до съемной квартиры. Голову он отрубил без проблем, поскольку часто забивал домашний скот и привык к подобному.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В квартире отсидевшего людоеда из Перми нашли труп

Известный в регионе каннибал Михаил Малышев вышел на свободу еще в 2022 году
НОВОСТИПроисшествия

Убийство Происшествия Россия

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

16:15:00 31-10-2025

привык забивать домашний скот... и убил по привычке

наводит на мысль, что убийство есть убийство и не важно кого - человека или животного

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:12 31-10-2025

От осинки не родятся апельсинки...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:11 31-10-2025

А чего это "стыдливо" не пишут имена тожероссиян? 41-летняя Шанхаза и сын Куванчбек. Ему что барана зарезать, что мать

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:11 01-11-2025

Гость (18:34:11 31-10-2025) А чего это "стыдливо" не пишут имена тожероссиян? 41-летняя ... Согласен, коллега. Заголовок новости принижает всех екатеринбуржцев. А вот если писать "среднеазиат отрубил голову своей среднеазиатской матери" - тогда уже и негатива к екатеринбуржцам не возникает. И при этом ни один екатеринбуржец не пострадал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:34 31-10-2025

Видимо, психическое расстройство, миллионы селян за свою жизнь забивают массу скота и при этом не убивает людей. А вот живодеры, издевающиеся над беззащитными кошками, собаками должны проходить медэкспертизу и сидеть за решеткой, под охраной, они опасны для общества

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:40 31-10-2025

Гость (18:45:34 31-10-2025) Видимо, психическое расстройство, миллионы селян за свою жиз...
Нет. Это корзиночки так будут поступать со своими родителями, сказавшими слово против. Эта тенденция направлена на современных производителей, которые позволяют своим детям все и отрицают уважение к своим предкам! Пожинайте плоды своих трудов! Так будет со всеми!

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров