В ФСБ предупредили о попытках сбора информации противником у сотрудников ОПК Алтая

Правоохранители напоминают, что информация о специальных мероприятиях доводится исключительно в очной форме до уполномоченного персонала

11 июля 2025, 21:55, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Управление ФСБ России по Алтайскому краю предупредили об участившихся попытках сбора информации об оборонных предприятиях региона и дискредитации их персонала. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В течение последнего месяца деструктивные объекты, действующие в интересах противника, увеличивают число попыток получения конфиденциальной информации о промышленных предприятиях края. Работа развернута в интересах информационно-психологических операций и разведок недружественных стран.

"Используются различные формы и методы. От компрометирования отдельных лиц до создания цифровых клонов информационных систем и рассылки поддельных бланков о проверках и инспекциях, якобы проводимых государственными органами", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что информация о специальных мероприятиях доводится исключительно в очной форме до уполномоченного персонала. При этом документация и иные справочные данные передаются только по заранее установленным контактам с сотрудниками, постоянно курирующими деятельность предприятий.

В ФСБ призвали быть бдительными, не вестись на подобные провокации, не вступать в контакт и переписку с неизвестными, а также верифицировать поступающие на почту запросы у руководства и уполномоченных лиц. 

Комментарии

Гость
Гость

23:18:16 11-07-2025

Теперь всё ясно !
Так бы сразу и сказали.

Гость
Гость

04:14:04 12-07-2025

Гость (23:18:16 11-07-2025) Теперь всё ясно !Так бы сразу и сказали.... Отключайте глушилки.
По ним быстрее, фабрику, по производству ядерных боеголовок и сгущёного молока обнаружит хохлы.

Кхм...
Кхм...

23:53:44 11-07-2025

"... и дискредитации их персонала..."
Будут у пивных гадости про заводчан писать?

