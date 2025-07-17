В ГД осенью внесут обновленный законопроект о сталкинге

В проекте предлагается закрепить основы правового регулирования в сфере борьбы с навязчивым преследованием

17 июля 2025, 20:55, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" осенью внесут новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании). Как сообщает ТАСС, об этом заявила член партии и первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учетом того, что мы чуть сдвинулись, еще ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой", – сказала депутат.

Фракция ранее предлагала первый вариант законопроекта о борьбе со сталкингом. Инициативу вернули авторам для доработки. В проекте предлагается закрепить основы правового регулирования в сфере борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты лиц, подвергающихся преследованию.