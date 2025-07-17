В ГД осенью внесут обновленный законопроект о сталкинге
В проекте предлагается закрепить основы правового регулирования в сфере борьбы с навязчивым преследованием
17 июля 2025, 20:55, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" осенью внесут новую версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании). Как сообщает ТАСС, об этом заявила член партии и первый зампред по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
"Мы планировали успеть его внести в эту сессию. С учетом того, что мы чуть сдвинулись, еще ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой", – сказала депутат.
Фракция ранее предлагала первый вариант законопроекта о борьбе со сталкингом. Инициативу вернули авторам для доработки. В проекте предлагается закрепить основы правового регулирования в сфере борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты лиц, подвергающихся преследованию.
21:43:37 17-07-2025
Сталкинг - это на каком языке? Закон о запрете использовать непонятные иностранные слова уже приняли.Он не работает?
22:17:45 17-07-2025
гость (21:43:37 17-07-2025) Сталкинг - это на каком языке? Закон о запрете использовать ...
И инаугурацию отменить тоже
20:25:28 18-07-2025
гость (21:43:37 17-07-2025) Сталкинг - это на каком языке? Закон о запрете использовать ... Слово "сталкер" произошло от английского "stalker", которое, в свою очередь, происходит от глагола "to stalk", что значит "преследовать крадучись, подкрадываться". В русском языке слово "сталкер" получило широкую известность и распространение благодаря повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" (1972) и фильму Андрея Тарковского "Сталкер" (1979), снятому по мотивам этой повести.
В повести Стругацких сталкеры - это нелегальные проводники по опасным и малоизвестным местам, называемым "Зонами", где происходят аномальные явления.
21:54:14 17-07-2025
Анбеливебел
08:42:24 18-07-2025
Вообще сталкеры - это которые по заброшкам лазят. Я думал про это закон.
09:16:33 18-07-2025
Гость (08:42:24 18-07-2025) Вообще сталкеры - это которые по заброшкам лазят. Я думал пр... У них наверное сталкеринг.
10:26:22 18-07-2025
Гость (09:16:33 18-07-2025) У них наверное сталкеринг.... Нет, общеупотребимое для деятельности таких блогеров - сталкинг.