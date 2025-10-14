В Горно-Алтайске в ДТП пострадал шестилетний мальчик

Важным обстоятельством стало то, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, что помогло смягчить последствия столкновения

14 октября 2025, 22:35, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: региональная Госавтоинспекция

В Горно-Алтайске 13 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась на улице Чорос-Гуркина, где 41-летняя женщина – водитель Land Rover при перестроении не уступила дорогу автомобилю Honda Accord, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В автомобиле Honda находился шестилетний пассажир, который получил травму живота. Мальчика доставили в детскую больницу, где после медицинского осмотра отпустили домой.

Важным обстоятельством стало то, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, что помогло смягчить последствия столкновения.

В отношении виновницы аварии было вынесено постановление об административном правонарушении в области дорожного движения.