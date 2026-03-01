В городах Алтайского края в начале марта проведут запуск сирен

01 марта 2026, 18:02, ИА Амител

Громкоговорители / Сирены

В Алтайском крае в среду, 4 марта, пройдет плановая проверка региональной системы оповещения населения.

Начиная с 10:30 по местному времени в городах и районных центрах края заработают электросирены и громкоговорители. Через них будет подан единый предупредительный сигнал "Внимание всем!".

Как уточняют власти, проверка необходима для отработки оперативного доведения сигналов и экстренной информации до жителей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций — как природного, так и техногенного характера.

Жителей региона просят не паниковать и отнестись к происходящему спокойно: включение сирен носит исключительно технический и учебный характер и не связано с реальной опасностью.