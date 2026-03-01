НОВОСТИОбщество

В городах Алтайского края в начале марта проведут запуск сирен

Жителей региона просят не паниковать и отнестись к происходящему спокойно

01 марта 2026, 18:02, ИА Амител

Громкоговорители / Сирены / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае в среду, 4 марта, пройдет плановая проверка региональной системы оповещения населения.

Начиная с 10:30 по местному времени в городах и районных центрах края заработают электросирены и громкоговорители. Через них будет подан единый предупредительный сигнал "Внимание всем!".

Как уточняют власти, проверка необходима для отработки оперативного доведения сигналов и экстренной информации до жителей в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций — как природного, так и техногенного характера.

Жителей региона просят не паниковать и отнестись к происходящему спокойно: включение сирен носит исключительно технический и учебный характер и не связано с реальной опасностью.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

18:45:12 01-03-2026

«Нет дыма без огня»

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:39 01-03-2026

30 лет живу на Попова/Взлетная и ни разу не слышал сирену. Слух проверял, сказали, в норме.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:53:58 01-03-2026

несколько лет на Докучаево не слышал сирены !!!
------------------
кто согласен +/- в карму

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:56 02-03-2026

Надо понимать что у нас есть установки военные, есть системы раннего обнаружения пусков, по-видимому Алтайский край и в частности Барнаул находится в целях у наших противников. В принципе как и они у нас. Дуло револьвера у виска у всех участников стоит. Надеюсь при шухере мы будем бить первыми? А не в эти дуделки гудеть? В данном вопросе США, Англия, Германия и Франция должны понимать, что от них камень на камне не останется.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:38:49 02-03-2026

Гость (00:28:56 02-03-2026) Надо понимать что у нас есть установки военные, есть системы... Размечтался. А на тебя ничего не прилетит?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:31:57 02-03-2026

Ну и что толку от этих стран, где бомбоубежища, куда прятаться?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:35 02-03-2026

Что это, даже Рош ха-Шана не дождались? Обычно на этот праздник проверяют сирены.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров