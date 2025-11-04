В Госдуме допустили возможность полного запрета продажи табака
Депутат подчеркнул, что российские власти внимательно следят за мировым опытом
04 ноября 2025, 16:16, ИА Амител
Полный запрет продажи табака в России возможен только при широкой общественной поддержке. Об этом, как пишет newsler.ru, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Нужно, чтобы в обществе сформировался запрос и было достигнуто согласие по такому решению», - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что, например, запрет на продажу табака уже действует на Мальдивах, кроме того, в других странах рассматривают аналогичные инициативы. К примеру, в Новой Зеландии предлагали ввести пожизненный запрет на продажу сигарет людям, родившимся после 1 января 2009 года
Леонов указал, что российские власти внимательно следят за мировым опытом и в перспективе могут рассмотреть подобные ограничения.
Ранее в России хотели запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2009 года.
