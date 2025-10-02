В Госдуме хотят изымать у россиян пустующие квартиры и жилье с долгами за ЖКУ

Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сибири

02 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Брелоки для ключей от квартир / Фото: amic.ru

В России готовят законопроект, позволяющий передавать пустующее жилье в собственность государства. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, критериев несколько: долги за ЖКХ, отсутствие потребления воды и электричества в течение года, выбитые окна или отключенное отопление. Если квартира признается пустующей, она будет переходить в распоряжение муниципалитета, однако собственник формально сохранит право собственности – он сможет либо погасить долги и вернуть жилье, либо отказаться от него.

Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сибири, где остро стоит проблема заброшенных квартир. По данным Якубовского, в ряде регионов речь идет о тысячах помещений с общей площадью в сотни тысяч квадратных метров.

Парламентарий подчеркнул, что задача инициативы – создать правовую основу для системного решения проблемы заброшенного жилья и дать муниципалитетам инструмент для его вовлечения в хозяйственный оборот.