В Госдуме хотят изымать у россиян пустующие квартиры и жилье с долгами за ЖКУ
Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сибири
02 октября 2025, 10:15, ИА Амител
В России готовят законопроект, позволяющий передавать пустующее жилье в собственность государства. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Якубовский.
По его словам, критериев несколько: долги за ЖКХ, отсутствие потребления воды и электричества в течение года, выбитые окна или отключенное отопление. Если квартира признается пустующей, она будет переходить в распоряжение муниципалитета, однако собственник формально сохранит право собственности – он сможет либо погасить долги и вернуть жилье, либо отказаться от него.
Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сибири, где остро стоит проблема заброшенных квартир. По данным Якубовского, в ряде регионов речь идет о тысячах помещений с общей площадью в сотни тысяч квадратных метров.
Парламентарий подчеркнул, что задача инициативы – создать правовую основу для системного решения проблемы заброшенного жилья и дать муниципалитетам инструмент для его вовлечения в хозяйственный оборот.
10:20:37 02-10-2025
Пустующее жильё НЕ в собственности - пожалуйста.
Главное - чтобы этот вопрос постоянно находился под жёстким контролем правоохранителей, иначе...
10:34:01 02-10-2025
@ (10:20:37 02-10-2025) Пустующее жильё НЕ в собственности - пожалуйста.Глав... Охранителей чего?..
10:21:21 02-10-2025
Судя по критериям, это не пустующие, а брошенные квартиры в заброшенных домах вымирающих или вымерших населенных пунктов.
10:27:54 02-10-2025
Гость (10:21:21 02-10-2025) Судя по критериям, это не пустующие, а брошенные квартиры в ... откуда долги за ЖКХ, если нет воды,электричества и отопления.
10:46:19 02-10-2025
Гость (10:27:54 02-10-2025) откуда долги за ЖКХ, если нет воды,электричества и отопления... Долги по ЖКХ - это святое, они должны быть, если и жилья нет. Гражданин обязан имень долги, это одухотворяет, скрепляет вертикаль и способствует целеустремленности.
12:42:39 02-10-2025
Гость (10:27:54 02-10-2025) откуда долги за ЖКХ, если нет воды,электричества и отопления... Ты квитанцию то глянь- кроме воды, электричества и воды там есть содержание помещения и содержание общего имущества.
10:25:37 02-10-2025
думствующие правоведы - это видят так, что за долги по жкх и налогам, за год или а два, можно изъять квартиру.
я бы дипломы у них всех лучше аннулировал -30 лет, каждая гуманитарная шаражонка выпускала словоблудов и бездельников.
10:33:20 02-10-2025
За долги по жкх ладно согласен хоть както обосновать можно, а вот критерии пустующей квартиры какие кроме отсутствия потребления ресурсов. Получится человек в командировке в длительной, муниципалы "отожмут и не поморщатся" и отжимать то будут стоящее жилье а ветхое и аварийное!
10:45:38 02-10-2025
Гость (10:33:20 02-10-2025) За долги по жкх ладно согласен хоть както обосновать можно, ... Прости внимательно - если есть долги по ЖКХ. Даже если квартира пустая - есть ОДУ, есть управляйка. Если хозяин всё это продолжает оплачивать - вопросов нет. Если хозяин бросил хату и не платит - изъять такое сам бог велел. Почему остальные жильцы должны платить за нерадивого хозяина?
11:01:21 02-10-2025
Гость (10:45:38 02-10-2025) Прости внимательно - если есть долги по ЖКХ. Даже если кварт... Видите ли в чем дело - то, о чем вы написали, это копейки в сравнении с платой за отопление и элетроэнергию. И за год там набежит не так и много. Но квартиру при этом уже можно изъять.
10:33:23 02-10-2025
То есть ежели квартира стоит законсервированная, в ней не живут и соответственно не тратят воду и электричество, ее можно забрать. Независимо от вида собственности. Шарман, шарман. Сибирь большая, сдается мне, пустующие дома с выбитыми стеклами на Крайнем Севере так и будут стоять, а вот лакомая хатка где-нибудь в столице Сибири...
10:49:25 02-10-2025
Если много брошенных квартир, то государству то они зачем, там значит жить в них не кому, дума каждый день как из пулемёта выдает инциативы, которые ущемляют права граждан и повышают социальную напряжённость, ведь очевидно, что брошенные квартиры в вымирающих регионах государство не интересует, интересует только то, что имеет ценность, а если государство хочет себе забрать право на собственность граждан, то плохи дела у этого государства, ведь такие законы распростроняются абсолютно на всех в том числе и на депутатов, в капитализме собственность должна быть неприкосновенна, а у нас этого нет, поэтому деньги из страны вывозят и не вкладывают их в развитие страны.
11:14:22 02-10-2025
Вот тебе и собственность, все изымут. И будут повышать оплату за жку до тех пор, пока не сможешь оплачивать, а потом ....
11:31:52 02-10-2025
Иванна (11:14:22 02-10-2025) Вот тебе и собственность, все изымут. И будут повышать оплат... А если стоимость ЖКХ станет 100 тысяч рублей в месяц, все равно должны платить?
11:50:27 02-10-2025
"Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сибири..."
🤣
А почему не в Москве? Потренировались бы там, а потом уже и на всю страну...
12:35:15 02-10-2025
Кхм... (11:50:27 02-10-2025) "Эксперимент планируется запустить на Крайнем Севере и в Сиб... там есть квартиры ценой в Индустриальный весь.
12:56:17 02-10-2025
Что то не совсем так - действительно готовят новый свод законов касаему УК И ЖКХ те т много нового( в нэте уже есть) ну к примеру да вот этатема такая что здесь пишут что то есть хорошее что то не очень но главное все это бвдет одинсково по всей России.
13:51:10 02-10-2025
Главное принять , опробовать, а потом за всех возьмутся. Вот тебе и мой дом крепость....
14:02:52 02-10-2025
у соседа долг выше 500 000 рублей!! проживают в этой квартире, многодетные. и мы платим за него получается?! как бороться с этим??
14:24:33 02-10-2025
Гость (14:02:52 02-10-2025) у соседа долг выше 500 000 рублей!! проживают в этой квартир... Сосед не платит 30 лет? Как могла возникнуть этакая сумма? Что-то с вашей управляшкой подозрительное, насчитали с потолка, а вас натравливают на соседей.
18:12:45 02-10-2025
У нас тоже в доме есть квартиры с долгом по 400 тысяч. Я вообще не понимаю как так возможно. И одна 800
19:15:04 02-10-2025
Гость (14:02:52 02-10-2025) у соседа долг выше 500 000 рублей!! проживают в этой квартир... Как бороться? Наделайте ещё больше детей - пусть он вам платит
14:10:53 02-10-2025
Властям выгодно,Народ же скот.
11:37:33 03-10-2025
Помнится была инфа, что в Воркуте муниципалитет даже в дар квартиры перестал принимать. Ну вот, представим, вернулась вся Воркута гос-ву, а дальше что с этим неликвидом делать? Понятно, в Сочи...