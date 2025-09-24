НОВОСТИЭкономика

В Госдуме отметили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае

Средний размер индексации, согласно распоряжению правительства РФ, составит 11,9%

24 сентября 2025, 10:23, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В Алтайском крае зафиксировано снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Об этом пишет "Движение.ру".

По его словам, Федеральная антимонопольная служба выдала 94 предписания об устранении нарушений, что уже привело к корректировке цен в ряде регионов, включая Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Новосибирскую и Ленинградскую области.

В результате тарифы снизились на 5–20% в зависимости от категории услуг.

«В целом из утвержденных тарифов в регионах исключению подлежат суммы необоснованных расходов в размере 35 миллиардов рублей, 25 миллиардов уже исключено», – отметил Пахомов.

Алтайский край ЖКХ тарифы

Комментарии 23

Avatar Picture
Musik

10:28:43 24-09-2025

а список расстреляных королей ЖКО и ТБО где?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:16 24-09-2025

Просто шок от прочитанного. Ничего не понятно, у кого, что и где снизилось на 5-20%. Хотя бы пример привели! После проверки ФАС написано. Т.е. сначала подняли на 50%, а потом от этих 50% снизили на 5-20%, так надо понимать? Так это не снижение. всё равно повышение кратно превышающее официальную инфляцию.

  96 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:00 24-09-2025

Что-то мне не легче от этих цифр платить стало. ((

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:33 24-09-2025

Прям не новость, а издевательство. Следующая новость будет про опережающий инфляцию рост зарплат в Алтайском крае?

  72 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:07 24-09-2025

"В Госдуме отмеНили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае"

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

10:47:20 24-09-2025

Да ,уж,чудеса в решете ,да и только.О чём тут можно ещё говорить?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:37 24-09-2025

Не перестаю удивляться. Тарифы выросли, но в Госдуме отметили значительное снижение. И всё это на фоне небывалого роста доходов и экономики

  55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:16 24-09-2025

Гость (10:55:37 24-09-2025) Не перестаю удивляться. Тарифы выросли, но в Госдуме отметил...
Они наверное смотрят по летнему периоду, когда за отопление не платили

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:23 24-09-2025

Гость (11:28:16 24-09-2025) Они наверное смотрят по летнему периоду, когда за отопле... Они смотрят на звезды красные (рубиновые) и иногда на золотые.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:09 24-09-2025

...состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа... (с) Дж. Оруэлл 1984

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:49 24-09-2025

Это подготовка к очередной накрутке тарифов? А то 18% против средних по России жалких 9% маловато будет для господ Мельниченко и их холуев!

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

12:24:48 24-09-2025

Мельниченко -гражданин уже Эмиратов. Наверняка является налоговым резидентом Эмиратов или Швейцарии. А грабит жителей далёкой Сибири . Господи, где же твоя справедливость, о которой постоянно говорят в РПЦ.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:30 24-09-2025

Если на 11,9 повысят где снижение?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:56 24-09-2025

А новость писал видимо кто-то кто не понимает в тарифах, снизились не тарифы, а индексация тарифов меньше чем в прошлый год, то есть процент роста снизился, но тарифы все равно выросли.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:38 24-09-2025

королевское кривых зеркал

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:02:51 24-09-2025

только этого не заметили жители Алтайского края

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:55 24-09-2025

В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, например тарифы росли на 15% каждый год, а в этом году рост на 20% меньше, чем обычно, т.е. выросли не на 15%, а на 20% меньше от 15%, т.е на 12% выросли ) вот такая она, математика от гос. думы, а где-то и на 5% уменьшился рост, т.е. 14.5% )))))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:49 24-09-2025

Гость (12:30:55 24-09-2025) В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, на... . Какя мудрёная арифметика...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:29 24-09-2025

Гость (12:30:55 24-09-2025) В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, на... А в заголовке новости совсем другое говориться.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Станиславский

13:05:57 24-09-2025

Не верю! Где можно увидеть документ Правительства АК о снижении тарифов?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:17 24-09-2025

Станиславский (13:05:57 24-09-2025) Не верю! Где можно увидеть документ Правительства АК о сниже... Во сне.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:20:09 24-09-2025

А где живут монополисты, владельцы -монополисты получающие денежки за тепло, газ и воду

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:02 24-09-2025

Зарплаты бы еще росли на такой процент, а что -то нет новостей про снижение зарплат

  6 Нравится
Ответить
