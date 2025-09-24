В Госдуме отметили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае

Средний размер индексации, согласно распоряжению правительства РФ, составит 11,9%

В Алтайском крае зафиксировано снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Об этом пишет "Движение.ру".

По его словам, Федеральная антимонопольная служба выдала 94 предписания об устранении нарушений, что уже привело к корректировке цен в ряде регионов, включая Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Новосибирскую и Ленинградскую области.

В результате тарифы снизились на 5–20% в зависимости от категории услуг.