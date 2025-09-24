В Госдуме отметили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае
Средний размер индексации, согласно распоряжению правительства РФ, составит 11,9%
24 сентября 2025, 10:23, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировано снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Об этом пишет "Движение.ру".
По его словам, Федеральная антимонопольная служба выдала 94 предписания об устранении нарушений, что уже привело к корректировке цен в ряде регионов, включая Алтайский край, Республику Алтай, Хакасию, Новосибирскую и Ленинградскую области.
В результате тарифы снизились на 5–20% в зависимости от категории услуг.
«В целом из утвержденных тарифов в регионах исключению подлежат суммы необоснованных расходов в размере 35 миллиардов рублей, 25 миллиардов уже исключено», – отметил Пахомов.
10:28:43 24-09-2025
а список расстреляных королей ЖКО и ТБО где?
10:31:16 24-09-2025
Просто шок от прочитанного. Ничего не понятно, у кого, что и где снизилось на 5-20%. Хотя бы пример привели! После проверки ФАС написано. Т.е. сначала подняли на 50%, а потом от этих 50% снизили на 5-20%, так надо понимать? Так это не снижение. всё равно повышение кратно превышающее официальную инфляцию.
10:34:00 24-09-2025
Что-то мне не легче от этих цифр платить стало. ((
10:35:33 24-09-2025
Прям не новость, а издевательство. Следующая новость будет про опережающий инфляцию рост зарплат в Алтайском крае?
10:43:07 24-09-2025
"В Госдуме отмеНили значительное снижение тарифов ЖКХ в Алтайском крае"
10:47:20 24-09-2025
Да ,уж,чудеса в решете ,да и только.О чём тут можно ещё говорить?
10:55:37 24-09-2025
Не перестаю удивляться. Тарифы выросли, но в Госдуме отметили значительное снижение. И всё это на фоне небывалого роста доходов и экономики
11:28:16 24-09-2025
Гость (10:55:37 24-09-2025) Не перестаю удивляться. Тарифы выросли, но в Госдуме отметил...
Они наверное смотрят по летнему периоду, когда за отопление не платили
17:44:23 24-09-2025
Гость (11:28:16 24-09-2025) Они наверное смотрят по летнему периоду, когда за отопле... Они смотрят на звезды красные (рубиновые) и иногда на золотые.
10:57:09 24-09-2025
...состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа... (с) Дж. Оруэлл 1984
11:00:49 24-09-2025
Это подготовка к очередной накрутке тарифов? А то 18% против средних по России жалких 9% маловато будет для господ Мельниченко и их холуев!
12:24:48 24-09-2025
Мельниченко -гражданин уже Эмиратов. Наверняка является налоговым резидентом Эмиратов или Швейцарии. А грабит жителей далёкой Сибири . Господи, где же твоя справедливость, о которой постоянно говорят в РПЦ.
11:18:30 24-09-2025
Если на 11,9 повысят где снижение?
11:31:56 24-09-2025
А новость писал видимо кто-то кто не понимает в тарифах, снизились не тарифы, а индексация тарифов меньше чем в прошлый год, то есть процент роста снизился, но тарифы все равно выросли.
12:02:38 24-09-2025
королевское кривых зеркал
12:02:51 24-09-2025
только этого не заметили жители Алтайского края
12:30:55 24-09-2025
В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, например тарифы росли на 15% каждый год, а в этом году рост на 20% меньше, чем обычно, т.е. выросли не на 15%, а на 20% меньше от 15%, т.е на 12% выросли ) вот такая она, математика от гос. думы, а где-то и на 5% уменьшился рост, т.е. 14.5% )))))
13:06:49 24-09-2025
Гость (12:30:55 24-09-2025) В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, на... . Какя мудрёная арифметика...
13:51:29 24-09-2025
Гость (12:30:55 24-09-2025) В новости говорится от том, что % роста тарифов снизился, на... А в заголовке новости совсем другое говориться.
13:05:57 24-09-2025
Не верю! Где можно увидеть документ Правительства АК о снижении тарифов?
17:46:17 24-09-2025
Станиславский (13:05:57 24-09-2025) Не верю! Где можно увидеть документ Правительства АК о сниже... Во сне.
13:20:09 24-09-2025
А где живут монополисты, владельцы -монополисты получающие денежки за тепло, газ и воду
16:17:02 24-09-2025
Зарплаты бы еще росли на такой процент, а что -то нет новостей про снижение зарплат