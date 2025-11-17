В Госдуме ответили Писториусу, что Россия не собирается воевать со странами НАТО
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что война между РФ и НАТО может начаться до 2028 года
17 ноября 2025, 19:30, ИА Амител
Россия не собирается вступать в войну с НАТО. Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2028 года – это попытка списать промахи правительств стран ЕС на российскую угрозу, заявил глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«Им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО», – приводит слова Картаполова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что на Западе понимают, что войну с Россией они проиграют.
Картапалов также добавил, что хоть Россия и не собирается воевать с Западом, однако ответ в случае провокаций все же даст – "если они полезут, то свое получат", подытожил глава думского комитета.
Напомним, министр обороны Германии Писториус в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между альянсом и Россией может начаться даже раньше 2028 года.
20:13:06 17-11-2025
Вот только вчера читал тут про предупреждающие удары...
Пошло раздвоение, это опасно.
10:05:41 18-11-2025
глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что война между РФ и НАТО может начаться ---- они уверены, что война будет как на Украине, дроны против мотоциклов. Похоже у них есть разведданные, что у России уже нет ЯО. Ну или они дебилы. Но второе вряд ли, значит скорее первое
10:20:19 18-11-2025
" Но второе вряд ли, значит скорее первое". не становитесь в один ряд с ними,там просто с санитарами напряг.