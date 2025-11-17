НОВОСТИПолитика

В Германии заявили, что война между НАТО и Россией может начаться до 2028 года

Некоторые военные историки на Западе считают, что Европа провела "последнее мирное лето"

17 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости.

По словам Писториуса, боевые действия могут произойти даже раньше 2028 года.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – говорится в заявлении министра.

Однако Писториус усомнился, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией. Он подчеркнул необходимость дальнейшего оснащения и усовершенствования вооруженных сил стран НАТО для возможных боевых действий.

В то же время в Москве неоднократно давали понять, что Россия никому не угрожает. При этом наша страна постоянно выражает беспокойство из-за расширения НАТО на восток и активности альянса у границ РФ.

Ранее amic.ru писал, что Европейский союз продолжает наращивать свои бюджеты до "военного" уровня и усиливать ВПК. Такие усилия стран ЕС связаны уже не с помощью Украине, а с приготовлениями к реальным боевым действиям против России.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:02:45 17-11-2025

У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?

Avatar Picture
Гость

18:16:34 17-11-2025

Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... Он руководитель военного ведомства.
Его задача - нагнетать страхи и выбивать финансирование.
Говорит в рамках того что надо ему говорить, он же не в партии мира работает.

Avatar Picture
Гость

18:43:23 17-11-2025

Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... А вы кто?

Avatar Picture
Совет

10:47:00 18-11-2025

Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... Ответ: 450 млн человек (данные Евростата, запрещенного к использованию названия в РФ)

Avatar Picture
ЕК

21:09:46 17-11-2025

Скажут тоже война..хи хи -так уничтожение гейроппы и ф с е.

Avatar Picture
Гость

21:17:56 17-11-2025

Так кто на кого нападёт ?

