В Германии заявили, что война между НАТО и Россией может начаться до 2028 года
Некоторые военные историки на Западе считают, что Европа провела "последнее мирное лето"
17 ноября 2025, 17:00, ИА Амител
Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости.
По словам Писториуса, боевые действия могут произойти даже раньше 2028 года.
«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – говорится в заявлении министра.
Однако Писториус усомнился, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией. Он подчеркнул необходимость дальнейшего оснащения и усовершенствования вооруженных сил стран НАТО для возможных боевых действий.
В то же время в Москве неоднократно давали понять, что Россия никому не угрожает. При этом наша страна постоянно выражает беспокойство из-за расширения НАТО на восток и активности альянса у границ РФ.
Ранее amic.ru писал, что Европейский союз продолжает наращивать свои бюджеты до "военного" уровня и усиливать ВПК. Такие усилия стран ЕС связаны уже не с помощью Украине, а с приготовлениями к реальным боевым действиям против России.
17:02:45 17-11-2025
У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?
18:16:34 17-11-2025
Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... Он руководитель военного ведомства.
Его задача - нагнетать страхи и выбивать финансирование.
Говорит в рамках того что надо ему говорить, он же не в партии мира работает.
18:43:23 17-11-2025
Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... А вы кто?
10:47:00 18-11-2025
Гость (17:02:45 17-11-2025) У меня один вопрос, чем и кем они собираются с нами воевать?... Ответ: 450 млн человек (данные Евростата, запрещенного к использованию названия в РФ)
21:09:46 17-11-2025
Скажут тоже война..хи хи -так уничтожение гейроппы и ф с е.
21:17:56 17-11-2025
Так кто на кого нападёт ?