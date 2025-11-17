Некоторые военные историки на Западе считают, что Европа провела "последнее мирное лето"

17 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в ближайшие несколько лет, сообщает РИА Новости.

По словам Писториуса, боевые действия могут произойти даже раньше 2028 года.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – говорится в заявлении министра.

Однако Писториус усомнился, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией. Он подчеркнул необходимость дальнейшего оснащения и усовершенствования вооруженных сил стран НАТО для возможных боевых действий.

В то же время в Москве неоднократно давали понять, что Россия никому не угрожает. При этом наша страна постоянно выражает беспокойство из-за расширения НАТО на восток и активности альянса у границ РФ.

