В Госдуме предложили сократить рабочий день для молодых отцов

По мнению вице-спикера Чернышова, это даст мамам отдохнуть, а их мужьям — больше времени проводить с детьми

20 августа 2025, 06:45, ИА Амител

Отец с сыном / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Инициативу он направил в Минтруд.

Депутат предлагает сократить рабочий день в четверг, который он называет самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов. Это позволит мамам немного отдохнуть, а папам – проводить время с ребенком в рабочие дни.