В Госдуме предложили сократить рабочий день для молодых отцов
По мнению вице-спикера Чернышова, это даст мамам отдохнуть, а их мужьям — больше времени проводить с детьми
20 августа 2025, 06:45, ИА Амител
В Госдуме предложили ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Инициативу он направил в Минтруд.
Депутат предлагает сократить рабочий день в четверг, который он называет самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов. Это позволит мамам немного отдохнуть, а папам – проводить время с ребенком в рабочие дни.
«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», – подчеркнул Чернышов в обращении.
07:07:17 20-08-2025
Вот это правильно. Мама и так отдыхает, пока с ребёнком сидит (ну если не глупая). А вот папе не помешает дополнительное время - пивка попить, в танчики зарубиться или с друзьями посидеть.
07:11:21 20-08-2025
То есть кто-то вкалывать за двоих будет, а кто-то "наслаждаться" своим многоплодным отцовством?
07:19:46 20-08-2025
У них там в ГД эпидемия что ли? Или у них там негласное соревнование на самую идиотскую инициативу? Вчера там че то про котов с собаками затирали, что мол нельзя их много, если детей мало. Сегодня про гордых носителей тестикул. Завтра будет про носительниц мохнатого золота?
08:20:03 20-08-2025
неглубокоуважаемая госдума. Вы лучше подумайте, как поднять производства, машиностроения, которые остаются без заказов, из за ваших реешений запустить китайцев на наш рынок по полной программе. Многие заводы трудились на запчатсти для КАМАЗов и другой техники, которая теперь не пользуется спросом, работать скоро в принципе негде будет. А вы о какой то фигне думаете, о том как работать еще меньше! Кто платить будет этому отцу который будет меньше работать? Государство? У нас в основном частные компании, почему частник должен оплачивать за НЕработу, и кто будет доделывать ту работу которую не успеет молодой папаша?
А принятие закона такого, приведет лишь к одному - молодых отцов на работу брать не будут. Отличная идея для "поддержки" молодой семьи, родили, и выживайте как хотите, вас даже на работу не возьмут, ибо зачем частнику человек, который будет недорабатывать а платить по полной? Проще взять без заморочек нормального состоявшегося отца.
10:44:48 20-08-2025
Хочу короткий рабочий день. Я вчера познакомился с девушкой, она уже стала молодой матерью, а я, соответственно, молодым отцом. Месяцев через 9 будем принимать деньги на пеленки.
15:12:44 20-08-2025
Кхм... (10:44:48 20-08-2025) Хочу короткий рабочий день. Я вчера познакомился с девушкой,...
В автобусе:
- Мужчина, уступите место беременной, пожалуйста.
- Да, конечно. Присаживайтесь... А какой у вас срок? А то вообще не заметно.
- А вы хотите, чтобы через 15 минут уже видно было?