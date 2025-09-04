В Госдуме предложили законодательное определение искусственного интеллекта
Законопроект не будет носить запретительный характер, а сосредоточится на обеспечении безопасности персональных данных
04 сентября 2025, 12:40, ИА Амител
В рамках Восточного экономического форума представили проект законодательного определения искусственного интеллекта, которое планируется включить в федеральный законопроект о регулировании нейросетей, пишет РБК.
Инициатива была озвучена старшим партнером адвокатского бюро "Дубровская, Кузнецова и партнеры" Мариной Дубровской.
«Согласно предложенной формулировке, искусственный интеллект определяется как любая система данных, программное или аппаратное обеспечение, способное обрабатывать информацию аналогично разумному поведению с использованием методов машинного обучения или статистики», – пишет издание.
Такие системы могут генерировать контент, прогнозы, рекомендации или решения, влияющие на реальную и виртуальную среду.
Дубровская подчеркнула, что законопроект не будет носить запретительный характер, а сосредоточится на обеспечении безопасности персональных данных.
Разрабатываемые нормы призваны создать правовые основы для регулирования ИИ-технологий в России.
Кабздец ИИ, если за него депутаты и к ним приближенные взялись
13:12:00 04-09-2025
Всё, что умнее среднестатистического депутата, уже можно считать ИИ