НОВОСТИЭкономика

В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Инициатива станет важным проявлением господдержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга

28 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести особые условия по банковским вкладам для участников спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой запретить кредитным организациям снижать процентные ставки по депозитам этой категории граждан.

По задумке Чернышова, банки смогут повышать ставку, но не будут иметь права уменьшать ее в одностороннем порядке, даже если изменится ключевая ставка ЦБ.

«Реальный пример не просто ветерана, а Героя России: положил сбережения под ставку 16%, сейчас ее понизили до 11,5%. Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства», – считает Чернышов.

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

Банки корректируют доходность по вкладам после снижения ключевой ставки

На некоторые продукты ставки снизились, на некоторые стали выше
НОВОСТИЭкономика

СВО банки

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:30:54 28-09-2025

Да ну, предвыборный популистский бред.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:53 28-09-2025

Гость (13:30:54 28-09-2025) Да ну, предвыборный популистский бред.... Этим бредом они живут и процветают.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:17 28-09-2025

В стране две катагории граждан что ли? Многодетные и свошники?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:11 29-09-2025

Гость (13:48:17 28-09-2025) В стране две катагории граждан что ли? ... Многодетным тоже надо сделать такие льготы. И зарплаты многодетным нужны не менее 200 тыр. Многодетные обеспечивают страну населением, а чайлдфри надо осуждать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:12 28-09-2025

А остальные, что не люди?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:14 28-09-2025

бред, банки не имеют права снижать ставки по срочным вкладам, в момент истечения срока срочного вклада да вполне, но не в период его действия. слова ради слов.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:47 28-09-2025

Гость (18:22:14 28-09-2025) бред, банки не имеют права снижать ставки по срочным вкладам... Там мелким шрифтом банки уже прописали, что имеют. И уже давно они всех имеют...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров