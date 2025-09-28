В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Инициатива станет важным проявлением господдержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга

28 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести особые условия по банковским вкладам для участников спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой запретить кредитным организациям снижать процентные ставки по депозитам этой категории граждан.

По задумке Чернышова, банки смогут повышать ставку, но не будут иметь права уменьшать ее в одностороннем порядке, даже если изменится ключевая ставка ЦБ.