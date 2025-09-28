В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
Инициатива станет важным проявлением господдержки для тех, кто рискует жизнью при исполнении долга
28 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести особые условия по банковским вкладам для участников спецоперации.
Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой запретить кредитным организациям снижать процентные ставки по депозитам этой категории граждан.
По задумке Чернышова, банки смогут повышать ставку, но не будут иметь права уменьшать ее в одностороннем порядке, даже если изменится ключевая ставка ЦБ.
«Реальный пример не просто ветерана, а Героя России: положил сбережения под ставку 16%, сейчас ее понизили до 11,5%. Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства», – считает Чернышов.
13:30:54 28-09-2025
Да ну, предвыборный популистский бред.
13:59:53 28-09-2025
Гость (13:30:54 28-09-2025) Да ну, предвыборный популистский бред.... Этим бредом они живут и процветают.
13:48:17 28-09-2025
В стране две катагории граждан что ли? Многодетные и свошники?
09:15:11 29-09-2025
Гость (13:48:17 28-09-2025) В стране две катагории граждан что ли? ... Многодетным тоже надо сделать такие льготы. И зарплаты многодетным нужны не менее 200 тыр. Многодетные обеспечивают страну населением, а чайлдфри надо осуждать.
17:18:12 28-09-2025
А остальные, что не люди?
18:22:14 28-09-2025
бред, банки не имеют права снижать ставки по срочным вкладам, в момент истечения срока срочного вклада да вполне, но не в период его действия. слова ради слов.
21:22:47 28-09-2025
Гость (18:22:14 28-09-2025) бред, банки не имеют права снижать ставки по срочным вкладам... Там мелким шрифтом банки уже прописали, что имеют. И уже давно они всех имеют...