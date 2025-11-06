В Госдуме призвали ударить ядерным оружием по "игрушечному" Пентагону

Такая мера, по мнению автора идеи, успокоит западных агрессоров и провокаторов

06 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Ядерный взрыв / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

По мнению депутата Государственной Думы Михаила Шеремета, российские военные учения отработкой ядерных атак на бутафорские макеты Пентагона надолго усмирят агрессивные намерения Запада, предоставив миру возможность для позитивного развития. Об этом он сообщил news.ru.

«Считаю, что Россия слишком долго играла в миротворца, безуспешно пытаясь найти общий язык с враждебным Западом. Необходимо построить макеты Пентагона, Биг-Бена и Эйфелевой башни, чтобы провести испытания с нанесением сокрушительного ответного ядерного удара по этим внушительным целям», – заявил Шеремет.

5 ноября президент РФ провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Он поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел, гражданским ведомствам и спецслужбам представить предложения относительно возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век.