НОВОСТИПолитика

В Госдуме призвали ударить ядерным оружием по "игрушечному" Пентагону

Такая мера, по мнению автора идеи, успокоит западных агрессоров и провокаторов

06 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Ядерный взрыв / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Ядерный взрыв / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

По мнению депутата Государственной Думы Михаила Шеремета, российские военные учения отработкой ядерных атак на бутафорские макеты Пентагона надолго усмирят агрессивные намерения Запада, предоставив миру возможность для позитивного развития. Об этом он сообщил news.ru.

«Считаю, что Россия слишком долго играла в миротворца, безуспешно пытаясь найти общий язык с враждебным Западом. Необходимо построить макеты Пентагона, Биг-Бена и Эйфелевой башни, чтобы провести испытания с нанесением сокрушительного ответного ядерного удара по этим внушительным целям», – заявил Шеремет.

5 ноября президент РФ провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Он поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел, гражданским ведомствам и спецслужбам представить предложения относительно возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил подготовить план предложений по ядерным испытаниям

Президент заявил, что Россия неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
НОВОСТИПолитика

Политика оружие

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:25:22 06-11-2025

А в Украине Шеремет чем занимался ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:35 06-11-2025

идея конечно на стопитсот. еще раз проверяем даже тут на Алтае как далеко кто находится от убежища

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:16 06-11-2025

Что курит Шеремет? Судя по высказываниям очень забористый продукт.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:29 06-11-2025

надо бы требовать от кандидатов наличие хоть среднего технического образования и военно-учётной специальности. ну и справку о наличии эмпатии

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:27 06-11-2025

Гость (19:30:29 06-11-2025) надо бы требовать от кандидатов наличие хоть среднего технич...
А если требовать справку от психиатра, то там будет шаром покати

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:00 06-11-2025

Адекватные в Думе в меньшинстве. За мир будешь говорить, можешь и зарплаты думской лишиться. Война нынче в тренде, движуха депутатам нравится, за бабло и не такое можно ляпнуть.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:53 07-11-2025

Пусть он удар нанесет по своей печени.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров