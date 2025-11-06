В Госдуме призвали ударить ядерным оружием по "игрушечному" Пентагону
Такая мера, по мнению автора идеи, успокоит западных агрессоров и провокаторов
06 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
По мнению депутата Государственной Думы Михаила Шеремета, российские военные учения отработкой ядерных атак на бутафорские макеты Пентагона надолго усмирят агрессивные намерения Запада, предоставив миру возможность для позитивного развития. Об этом он сообщил news.ru.
«Считаю, что Россия слишком долго играла в миротворца, безуспешно пытаясь найти общий язык с враждебным Западом. Необходимо построить макеты Пентагона, Биг-Бена и Эйфелевой башни, чтобы провести испытания с нанесением сокрушительного ответного ядерного удара по этим внушительным целям», – заявил Шеремет.
5 ноября президент РФ провел рабочее совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Он поручил Министерству обороны, Министерству иностранных дел, гражданским ведомствам и спецслужбам представить предложения относительно возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.
Ранее Владимир Путин заявил, что "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век.
16:25:22 06-11-2025
А в Украине Шеремет чем занимался ?
16:52:35 06-11-2025
идея конечно на стопитсот. еще раз проверяем даже тут на Алтае как далеко кто находится от убежища
16:57:16 06-11-2025
Что курит Шеремет? Судя по высказываниям очень забористый продукт.
19:30:29 06-11-2025
надо бы требовать от кандидатов наличие хоть среднего технического образования и военно-учётной специальности. ну и справку о наличии эмпатии
22:09:27 06-11-2025
Гость (19:30:29 06-11-2025) надо бы требовать от кандидатов наличие хоть среднего технич...
А если требовать справку от психиатра, то там будет шаром покати
19:43:00 06-11-2025
Адекватные в Думе в меньшинстве. За мир будешь говорить, можешь и зарплаты думской лишиться. Война нынче в тренде, движуха депутатам нравится, за бабло и не такое можно ляпнуть.
09:50:53 07-11-2025
Пусть он удар нанесет по своей печени.