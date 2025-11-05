НОВОСТИПолитика

Путин: "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век

Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии

05 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет страны на весь XXI век. Во время церемонии награждения разработчиков этих систем глава государства подчеркнул их историческое значение для безопасности России, сообщает "Интерфакс".

«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед», – сказал Путин.

Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии, которые найдут применение и в гражданских отраслях. Созданные решения будут использованы в арктических проектах, космической отрасли, малой ядерной энергетике, а также при создании энергоустановок для лунной станции и космического корабля для перевозки тяжелых грузов.

Особое внимание было уделено возможностям использования компактных реакторов "Буревестника" и "Посейдона" для энергообеспечения удаленных территорий и арктических месторождений. Также разработанная электронная компонентная база будет применяться при создании мощных компьютеров и развитии цифровой инфраструктуры.

Ранее Россия завершила испытания новой крылатой ракеты "Буревестник". Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника. А российский подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, названный "оружием судного дня", настолько мощный, что может вызвать цунами.

Владимир Путин Россия Политика оружие

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

09:19:52 05-11-2025

Жаль на них на дачу съездить нельзя

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:36 05-11-2025

А паритет и безопасность это что?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:47 05-11-2025

Гость (09:33:36 05-11-2025) А паритет и безопасность это что?... Где-то рядом.Если бы у японцев было атомное оружие,скинули бы тогда пиндосы две атомные бомбы на их мирные города?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:18 05-11-2025

Гость (10:01:47 05-11-2025) Где-то рядом.Если бы у японцев было атомное оружие,скинули б... Да, скинули бы. Потому как дальние бомбардировщики у них были, а у японцев нет. Потому как у американцев уже было две, а у японцев, в теории, была бы одна. Потому как нужно было СССР продемонстрировать возможности ЯО, а не с японцами меряться. Да и если бы смогли японцы доставить бомбу до США - ничего супер-важного она взорвет. В идеале вообще можно кварталы черных подсветить, чтоб туда кидали - сплошная выгода.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:15 05-11-2025

Это безопасность паритета, или паритетная безопасность, или безопасности паритетов.... вариаций много.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:44 05-11-2025

"Буревестник" и "Посейдон" ---- мы же про них только слышим

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:58:21 05-11-2025

после приводнения буревестник становится посейдоном

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:33 05-11-2025

- "Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника."------------- Тихоходный буревестник с жирным ядерным следом виден со спутников, как на ладони. Это сказки для для пожилых старушек, собирающихся на лавочках возле подъездов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:03 05-11-2025

Ура! Радость то какая!
А когда там наличную валюту из замороженных валютных вкладов в банках населению то отдадут ?
И почему девяносто второй по 57.30 ?
А ЖКХ почему всё дорожает и дорожает ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:45 05-11-2025

Гость (12:17:03 05-11-2025) Ура! Радость то какая!А когда там наличную валюту из зам... иноагент?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:55 05-11-2025

Гость (12:38:45 05-11-2025) иноагент?... Господин майор, ты живешь без этих проблем?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:47 05-11-2025

Никогда еще не было так безопасно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:37 05-11-2025

кто, наконец, займется серьезно внутренней политикой? Мишустин явно не справляется. Социальное напряжение растёт. Доходы падают. Пенсионерам реально есть нечего. Бесконтрольный рост цен.
Надоело слышать про буревестник и посейдон!!!!!!!!!! Надоело.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:04 06-11-2025

гость (20:01:37 05-11-2025) кто, наконец, займется серьезно внутренней политикой? Мишуст... Когда Бог хочет наказать правителей, то Он лишает их разума.

  -2 Нравится
Ответить
