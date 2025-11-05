Путин: "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век
Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии
05 ноября 2025, 08:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет страны на весь XXI век. Во время церемонии награждения разработчиков этих систем глава государства подчеркнул их историческое значение для безопасности России, сообщает "Интерфакс".
«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед», – сказал Путин.
Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии, которые найдут применение и в гражданских отраслях. Созданные решения будут использованы в арктических проектах, космической отрасли, малой ядерной энергетике, а также при создании энергоустановок для лунной станции и космического корабля для перевозки тяжелых грузов.
Особое внимание было уделено возможностям использования компактных реакторов "Буревестника" и "Посейдона" для энергообеспечения удаленных территорий и арктических месторождений. Также разработанная электронная компонентная база будет применяться при создании мощных компьютеров и развитии цифровой инфраструктуры.
Ранее Россия завершила испытания новой крылатой ракеты "Буревестник". Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника. А российский подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, названный "оружием судного дня", настолько мощный, что может вызвать цунами.
09:19:52 05-11-2025
Жаль на них на дачу съездить нельзя
09:33:36 05-11-2025
А паритет и безопасность это что?
10:01:47 05-11-2025
Гость (09:33:36 05-11-2025) А паритет и безопасность это что?... Где-то рядом.Если бы у японцев было атомное оружие,скинули бы тогда пиндосы две атомные бомбы на их мирные города?
10:48:18 05-11-2025
Гость (10:01:47 05-11-2025) Где-то рядом.Если бы у японцев было атомное оружие,скинули б... Да, скинули бы. Потому как дальние бомбардировщики у них были, а у японцев нет. Потому как у американцев уже было две, а у японцев, в теории, была бы одна. Потому как нужно было СССР продемонстрировать возможности ЯО, а не с японцами меряться. Да и если бы смогли японцы доставить бомбу до США - ничего супер-важного она взорвет. В идеале вообще можно кварталы черных подсветить, чтоб туда кидали - сплошная выгода.
10:05:15 05-11-2025
Это безопасность паритета, или паритетная безопасность, или безопасности паритетов.... вариаций много.
10:23:44 05-11-2025
"Буревестник" и "Посейдон" ---- мы же про них только слышим
10:58:21 05-11-2025
после приводнения буревестник становится посейдоном
11:57:33 05-11-2025
- "Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника."------------- Тихоходный буревестник с жирным ядерным следом виден со спутников, как на ладони. Это сказки для для пожилых старушек, собирающихся на лавочках возле подъездов.
12:17:03 05-11-2025
Ура! Радость то какая!
А когда там наличную валюту из замороженных валютных вкладов в банках населению то отдадут ?
И почему девяносто второй по 57.30 ?
А ЖКХ почему всё дорожает и дорожает ?
12:38:45 05-11-2025
Гость (12:17:03 05-11-2025) Ура! Радость то какая!А когда там наличную валюту из зам... иноагент?
14:24:55 05-11-2025
Гость (12:38:45 05-11-2025) иноагент?... Господин майор, ты живешь без этих проблем?
12:47:47 05-11-2025
Никогда еще не было так безопасно
20:01:37 05-11-2025
кто, наконец, займется серьезно внутренней политикой? Мишустин явно не справляется. Социальное напряжение растёт. Доходы падают. Пенсионерам реально есть нечего. Бесконтрольный рост цен.
Надоело слышать про буревестник и посейдон!!!!!!!!!! Надоело.
00:03:04 06-11-2025
гость (20:01:37 05-11-2025) кто, наконец, займется серьезно внутренней политикой? Мишуст... Когда Бог хочет наказать правителей, то Он лишает их разума.