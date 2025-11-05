Путин: "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет на весь XXI век

Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии

05 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет страны на весь XXI век. Во время церемонии награждения разработчиков этих систем глава государства подчеркнул их историческое значение для безопасности России, сообщает "Интерфакс".

«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед», – сказал Путин.

Президент отметил, что в разработках используются исключительно отечественные материалы и технологии, которые найдут применение и в гражданских отраслях. Созданные решения будут использованы в арктических проектах, космической отрасли, малой ядерной энергетике, а также при создании энергоустановок для лунной станции и космического корабля для перевозки тяжелых грузов.

Особое внимание было уделено возможностям использования компактных реакторов "Буревестника" и "Посейдона" для энергообеспечения удаленных территорий и арктических месторождений. Также разработанная электронная компонентная база будет применяться при создании мощных компьютеров и развитии цифровой инфраструктуры.

Ранее Россия завершила испытания новой крылатой ракеты "Буревестник". Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника. А российский подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, названный "оружием судного дня", настолько мощный, что может вызвать цунами.