Владимир Путин поручил подготовить план предложений по ядерным испытаниям
Президент заявил, что Россия неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
05 ноября 2025, 21:41, ИА Амител
Президент Владимир Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на заседании постоянных членов Совета безопасности России, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".
Глава государства поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести согласованные предложения по организации испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов поддержал инициативу и назвал целесообразным немедленное начало подготовки.
По словам Белоусова, США планируют разместить ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с подлетным временем от Германии до Центральной России около шести-семи минут. Он также отметил, что намерения Вашингтона в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывают обеспокоенность.
Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США нацелены на проведение собственных испытаний. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что России не ясны дальнейшие шаги Соединенных Штатов в этой сфере.
Директор ФСБ Александр Бортников обратился к президенту с просьбой предоставить спецслужбе время для анализа ситуации и уточнения информации о действиях США.
Путин подчеркнул, что Россия предпримет адекватные меры, если Соединенные Штаты и другие участники ДВЗЯИ возобновят испытания ядерного оружия.
Ранее президент России заявил, что межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет страны на весь XXI век. Во время церемонии награждения разработчиков этих систем глава государства подчеркнул их историческое значение для безопасности России.
