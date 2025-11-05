НОВОСТИПолитика

Владимир Путин поручил подготовить план предложений по ядерным испытаниям

Президент заявил, что Россия неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

05 ноября 2025, 21:41, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. Об этом он заявил на заседании постоянных членов Совета безопасности России, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Глава государства поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести согласованные предложения по организации испытаний. Министр обороны Андрей Белоусов поддержал инициативу и назвал целесообразным немедленное начало подготовки.

По словам Белоусова, США планируют разместить ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с подлетным временем от Германии до Центральной России около шести-семи минут. Он также отметил, что намерения Вашингтона в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывают обеспокоенность.

Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США нацелены на проведение собственных испытаний. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что России не ясны дальнейшие шаги Соединенных Штатов в этой сфере.

Директор ФСБ Александр Бортников обратился к президенту с просьбой предоставить спецслужбе время для анализа ситуации и уточнения информации о действиях США.

Путин подчеркнул, что Россия предпримет адекватные меры, если Соединенные Штаты и другие участники ДВЗЯИ возобновят испытания ядерного оружия.

Ранее президент России заявил, что межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" обеспечат стратегический паритет страны на весь XXI век. Во время церемонии награждения разработчиков этих систем глава государства подчеркнул их историческое значение для безопасности России.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

23:13:31 05-11-2025

Не списал бы "стратег" долги кубинцам (чего тем более ради?), попросить бы их мог теперь допустить размещение на острове Свободы российских ракет (как Хрущёв в своё время) и с гарантией получил бы согласие, чем и щёлкнул бы Штаты по носу, вынудив пойти на попятную и отказаться от планов приближения к границам РФ!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:05 06-11-2025

Всё испытано ещё в прошлом веке. Радиации давно не нюхали, чтоль.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:31 06-11-2025

Существуют 5 поражающих факторов ядерного взрыва.Быстрая доставка на высоте.Что проверять-то?Только государственные деньги зря тратить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:50 06-11-2025

Гость (10:01:31 06-11-2025) Существуют 5 поражающих факторов ядерного взрыва.Быстрая дос...
Старики махаются ядерными шашками, а люди и природа потом получают радиоактивное облучение.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:22 06-11-2025

Гость (11:16:50 06-11-2025) Старики махаются ядерными шашками, а люди и природа пото... Старики махаются ядерными --- американская молодежь тоже избрала, может не успеть пожить. Казалось бы, если хорошая жизнь, нафига рисковать. Возникает подозрение, что не такая уж хорошая

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:15 06-11-2025

Я предлагаю в космосе наконец-то взорвать ядерный взрывной аппарат. И на поверхности Луны.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:09 06-11-2025

Гость (11:49:15 06-11-2025) Я предлагаю в космосе наконец-то взорвать ядерный взрывной а... В рамках испытаний запустить "Посейдон" на Луну своим ходом.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:14:08 06-11-2025

Ишь ты ля! Спытания трампу покадобились а? смысла сейчас нет вживую испытывать. Все это моделируется на суперкомпьютере. Весь процесс. В сша уже давным давно. Это у них бзик - взорвать и напугать нас хотя бы этим но если они сейчас у себя начнут шмалять атомные бомбы на континенте где Елоунстоунская кальдера перенапряжена и разлом калифорнийский перенапряжен - пендосам звиздец придет. Причем основательный. Невиданый. Природа матушка их сотрет в порошок. Размажет по парапету как вшей

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:04 06-11-2025

майор (12:14:08 06-11-2025) Ишь ты ля! Спытания трампу покадобились а? смысла сейчас нет... Йеллоустон наш слон!

  -3 Нравится
Ответить
